Эксперт констатировал «спад панических настроений» в связи с дефицитом топлива

Сейчас автомобилисты «не окружают бензовозы» и «не мечутся от заправки к заправке».

Пик кризиса, по словам экономиста, был преодолён 8 июля. Таким мнением директор Центра исследований социальной экономики поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Есть регионы, где хуже, лучше. Но опять же, я не собираюсь тут розовые воздушные пузыри надувать. Конечно, есть проблемы и с соляркой, и с бензином. Но, по моим наблюдениям, ощущениям и данным, которые я имею из разных источников, пик топливного кризиса был преодолён примерно 8 июля. С тех пор уровень социальной напряжённости в связи с бензином стал снижаться. И сегодня мы находимся на спаде, скажем так, панических настроений в связи с бензином. Здесь надо понимать, что есть социальная сторона — настроение населения вокруг бензинового дефицита. А есть физическая — наличие бензина или его отсутствие на конкретных заправках. Я, понятное дело, смотрю на социальную сторону. Так вот, с точки зрения социальных ожиданий паники, когда стадо автомобилистов будет метаться от заправки к заправке и сносить всё, что можно. Был случай в каком-то регионе, когда там автомобилисты окружили бензовоз и требовали, чтобы он им продал бензин прямо сейчас. Была такая история. Вот такого пока, слава богу, нет в масштабах всей страны».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил о дефиците топлива на российском рынке. Он отметил, что нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за прилётов БПЛА.

Накануне средняя цена литра дизеля в Москве превысила 80 рублей. Это данные Московской топливной ассоциации за период с 6 по 13 июля.