Можно ли вернуть авто физическому лицу из-за дефектов

Юрист Лев Воропаев рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются покупатели при расторжении договора купли-продажи автомобиля у физического лица и возврате денег из-за скрытых дефектов. По его словам, такие случаи требуют весомых оснований.

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Юрист отметил, что суды крайне редко встают на сторону покупателей, если они приобрели машину у частного собственника. Это связано с тем, что новый владелец, приобретая бывшее в употреблении транспортное средство, должен понимать возможные риски, а также допускать возможность износа узлов и агрегатов, включая скрытые дефекты и поломки.

Исключения из этого правила крайне редки, но все же возможны. Например, если продавец скрыл факт затопления автомобиля или других существенных недостатков. В судебной практике есть прецеденты, когда договор между физическими лицами был расторгнут именно по этой причине, подчеркнул эксперт в разговоре с "Газетой.ru".

Однако в большинстве случаев вернуть деньги и отменить сделку практически невозможно, резюмировал Воропаев.

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