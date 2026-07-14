Стоит ли переплачивать два миллиона только за логотип на капоте

Покупка нового автомобиля в России всё чаще превращается не в выбор марки, а в выбор сценария владения. С одной стороны — машины российской сборки с официальной сервисной сетью и понятной гарантией. С другой — модели, которые давно знакомы российским водителям, но теперь приезжают через альтернативный импорт.

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Статистика подтверждает, что первый вариант сегодня выбирает большинство покупателей. По данным АЕБ и ППК, автомобили российского производства уже занимают 67% рынка новых легковых машин и LCV. Одновременно альтернативный импорт продолжает быстро расти: его доля достигла 19%, а объём поставок увеличился сразу на 84,1%.

Чтобы понять, насколько отличается стоимость двух подходов, редакция SPEEDME.RU сравнила несколько популярных моделей.

Самой близкой по цене оказалась пара HAVAL F7 и Toyota RAV4. Российский кроссовер стоит от 3,399 млн рублей, тогда как за новую Toyota придётся заплатить примерно от четырёх миллионов рублей. В зависимости от комплектации и условий продажи разница составляет от 590 тысяч до более чем одного миллиона рублей.

В следующей категории разрыв становится ещё заметнее. TENET T8 Prime предлагается за 3,48 млн рублей, а Hyundai Santa Fe пятого поколения может обойтись примерно в 5,5 млн рублей. В этом случае переплата превышает два миллиона.

Не менее показательно выглядит сравнение седанов. LADA Aura стоит около 2,5 млн рублей, тогда как Toyota Camry нового поколения продаётся примерно за четыре миллиона. Разница достигает 70% стоимости российской модели.

Однако цена — далеко не единственное отличие.

Автомобили российской сборки продаются с заводской гарантией производителя и обслуживаются через официальные дилерские сети. Для большинства импортных машин гарантия предоставляется конкретным продавцом. Поэтому условия ремонта, поставки запасных частей и сроки обслуживания могут существенно различаться.

Именно поэтому специалисты рекомендуют внимательно изучать договор. Следует проверить, кто отвечает за гарантийный ремонт, распространяется ли обслуживание на другие регионы, включены ли в стоимость оформление документов, таможенные платежи и утильсбор.

Кроме того, важно помнить, что автомобили одной модели могут отличаться в зависимости от рынка, для которого они выпускались. Это касается не только мультимедиа или языка интерфейса, но и силовых агрегатов, электроники, светотехники и набора оборудования.

В итоге российский рынок постепенно перестал делиться просто на отечественные и иностранные автомобили. Теперь покупатель выбирает между понятной инфраструктурой обслуживания и возможностью приобрести привычную модель, принимая на себя дополнительные особенности альтернативного импорта. Для одних главным аргументом остаётся цена и официальная поддержка производителя, для других — известный бренд и ожидаемая ликвидность при последующей продаже.