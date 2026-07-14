Эксперт назвал главный параметр при выборе подержанного электромобиля.

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Покупка электромобиля с пробегом кардинально отличается от выбора машины с ДВС — здесь главную роль играет не одометр, а состояние высоковольтной батареи. Эксперт «Журнала Авто.ру» Валерий Арутин объяснил, что замена аккумулятора может обойтись в круглую сумму, а главный показатель SOH (State of Health) нужно проверять через OBD-сканер. При этом цены на подержанные электрокары за полтора месяца выросли на 11,3%, а спрос увеличился в три раза.

Российский рынок электромобилей набирает обороты. С начала июня количество просмотров объявлений о продаже таких машин выросло почти в три раза, рассказал эксперт «Журнала Авто.ру» Валерий Арутин. Покупатели чаще всего интересуются новыми моделями и машинами возрастом от трёх до пяти лет — на них приходится почти 80% всего спроса в этой категории.

Однако при выборе подержанного электрокара привычные правила не работают. Если в машинах с ДВС смотрят на пробег и год выпуска, то у электромобиля главным активом становится высоковольтная батарея. Именно она определяет остаточную стоимость, удобство эксплуатации и основные финансовые риски. Ключевой параметр — SOH (State of Health), который показывает, какой процент первоначальной ёмкости сохранил аккумулятор.

Естественная деградация обычно составляет около 2–3% в год, у современных моделей — не более 0,3%. SOH на уровне 90–100% говорит о состоянии, близком к новому. Значение 80–90% считается нормальным для электромобиля возрастом три-пять лет, а снижение ниже 70% — серьёзный повод задуматься о торге или вовсе отказаться от покупки.

«Падение SOH ниже 70% — это уже серьёзный повод задуматься о торге или даже отказаться от покупки. В перспективе замена батареи может стоить очень дорого, поэтому этот параметр нельзя игнорировать», — предупредил Арутин в беседе с Life.ru.

Проверять состояние аккумулятора лучше не по заявленному запасу хода, а через OBD-сканер и специализированное приложение, либо заказав независимую диагностику в сервисе. Специалисты рекомендуют обращать внимание на SOH, количество циклов зарядки, разброс напряжения между ячейками и наличие ошибок по высоковольтной системе.

Даже «уставшая» батарея не всегда требует полной замены. Существуют процедуры восстановления — балансировка ячеек или замена отдельных модулей. Обновление программного обеспечения BMS также может вернуть часть ёмкости. Средняя цена подержанного электрокара с начала мая до середины июня выросла на 11,3% — до 3,86 млн рублей. Самыми популярными моделями на вторичном рынке остаются Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Zeekr 001.

Тем временем Минпромторг РФ обсуждает снижение госсубсидии на электрокары.

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