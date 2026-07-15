Как эксплуатировать авто после покупки

Покупка нового автомобиля - радостное событие для каждого. Но крайне важно правильно провести обкатку машины. Эксперт Дмитрий Попов рассказал, почему этот процесс так важен и как его правильно организовать.

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Обкатка - это период, в течение которого новые узлы и агрегаты притираются друг к другу. Дело в том, что большинство деталей имеют заводской стандарт изготовления и требуют некоторого времени для приработки.

"В разных машинах этот процесс занимает разное время. Одному автомобилю достаточно проехать 2 тысячи километров, а какому-то может потребоваться и 5 тысяч", - отметил эксперт.

Основная задача на этапе обкатки - не подвергать автомобиль экстремальным нагрузкам. Его нельзя использовать в "боевом" режиме: делать резкие старты и торможения, двигаться по пересеченной местности, подчеркнул Попов в разговоре с RT. Это поможет избежать преждевременного износа деталей и выявить возможные дефекты.

Также важно помнить, что обкатка - это не только приработка деталей, но и возможность проверить работу всех систем. Если вы обнаружите какие-либо проблемы или недочеты на ранней стадии, это поможет избежать более серьезных поломок в будущем, а также ускорит процесс устранения недостатков по гарантии.

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