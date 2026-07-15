Автоэксперт посоветовал поспешить с покупкой электрокара

Россиянам следует поторопиться с покупкой электромобиля, чтобы приобрести его до уменьшения государственной субсидии. Таким советом с россиянами в эфире радиостанции «Говорит Москва» Максим Кадаков.

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Сейчас максимальная скидка составляет 925 тысяч рублей, напомнил специалист. По его словам, планируется уменьшить субсидию, чтобы «растащить это на большее количество покупателей, в скобочках — на большее количество машин». Нововведения могут принять до конца года.

«Варианта же два: либо давайте больше денег выделим из государственной казны на эту программу, и при нынешней скидке в 925 тысяч этим смогут воспользоваться большее количество покупателей, либо если мы из казны больше денег дать не можем, то давайте урежем скидку и растащим на большее количество покупателей», — прокомментировал он.

Следовательно, тем, кто задумывался о приобретении автомобиля, желательно сделать это в ближайшее время.

«Поэтому, если вы в последнее время думали — купить или не купить, то идите покупайте. Потому что скидку могут подрезать. Мы это проходили 2-3 года назад. У нас скидка была урезана с нынешних 925 тысяч до 625 тысяч рублей. Мы год с пониженной скидкой уже прожили», — заявил Кадаков.

Ранее в Минпромторге начали обсуждать сокращение размера субсидируемой скидки на покупку электромобилей и гибридов в России с 35 процентов от цены (не более 925 тысяч рублей) до 10 процентов (не более 500 тысяч рублей).