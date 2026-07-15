Покупка импортного авто становится все более сложной задачей

Профессор Финансового Университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев рассказал "Российской газете", что рост сроков доставки и усложнение логистики неизбежно приводят к увеличению стоимости автомобилей.

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"Новые, более сложные и продолжительные маршруты, а также рост стоимости топлива и услуг логистических компаний напрямую влияют на конечную цену. Валютные колебания также играют значительную роль. Если автомобиль закупается за доллары или евро, то при их росте стоимость машины в рублях увеличивается. Более сложные процедуры оформления также влекут за собой дополнительные траты. В условиях дефицита машин дилеры могут повышать наценку, чтобы компенсировать свои риски и затраты. Разрыв в ценах между "отечественными" (собранными в России) и импортными автомобилями будет увеличиваться. Покупка импортного автомобиля становится более сложной и дорогой задачей. Потребителям приходится мириться с более высокими ценами, долгим ожиданием и меньшим выбором", - отметил эксперт.

В то же время старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Факультета "Высшая школа управления" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Кудряшов добавляет, что ожидание импортной машины из Азии за минувший месяц удлинилось примерно в полтора раза. Если раньше поставки укладывались в 3-4 недели, то теперь автомобиль приходит через 5-6.