Эксперт Стрельбицкий объяснил, можно ли глушить мотор, если работает вентилятор
Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете", можно ли глушить мотор, если работает вентилятор.
"Если после остановки автомобиля продолжает работать вентилятор системы охлаждения, пугаться этого не стоит. Наоборот, в большинстве случаев это означает, что система работает правильно. После интенсивной поездки, движения в пробках или в жаркую погоду температура двигателя и подкапотного пространства остается высокой, поэтому вентилятор продолжает охлаждение даже после выключения двигателя.Глушить автомобиль в этот момент можно. Современные автомобили рассчитаны на такой режим работы, а алгоритмы управления сами определяют, сколько времени вентилятору необходимо работать после остановки двигателя.Исключение составляют ситуации, когда стрелка температуры двигателя находится в красной зоне или на панели приборов появляется предупреждение о перегреве. В этом случае проблему нужно решать не ожиданием, пока вентилятор остановится, а поиском причины перегрева: проверить уровень охлаждающей жидкости, состояние системы охлаждения и при необходимости обратиться в сервис.Если же вентилятор после каждой поездки работает слишком долго или включается без очевидных причин, это тоже повод провести диагностику. Причиной могут быть неисправности датчиков температуры, термостата, системы охлаждения или кондиционера. Поэтому ориентироваться стоит не на сам факт работы вентилятора, а на то, как часто и как долго это происходит", - отметил эксперт.