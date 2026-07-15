Журналист "РГ" проехал по Уралу 800 км на машине в период дефицита топлива

В последние июньские выходные я со своей девушкой собрался к родственникам на юбилей. Денек был солнечный, мы сели в "Ниву" и отправились из Екатеринбурга в Курган.

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"Золотая" заправка

До столицы Зауралья ехать почти 400 километров. Полного бака - на "Ниве" это 58 литров - достаточно для путешествия в одну сторону, но у меня было меньше. Покатил на заправку. На первой бензина не оказалось, на подходе к следующей - пробка, уходящая за горизонт. Объехал еще пару АЗС - везде либо нулевые ценники, либо пугающие очереди.

Пребываю в легком шоке. Я без проблем заправился пару дней назад, не может же все топливо разом закончиться. Нет никакого желания колесить по городу, тем более близится время заторов, поэтому решаю найти бензин по дороге.

На трассе обстановка ничуть не лучше. Нам попались три вида АЗС. Первые - пустые: бензин закончился, рядом стояли фуры в ожидании топлива. Второй вариант - переполненные, одна из таких встретилась в городе Далматово. Пришлось выехать с бензоколонки, миновать железнодорожный переезд и двигаться пару десятков метров, чтобы встать в конец очереди. Через 40 минут станция остановила работу - все распродали. Третий тип заправок - "золотые". Очередей на них либо нет, либо пара машин. Однако и ценник выше: стоимость АИ-95 - от 80 до 100 рублей. Под Шадринском я сдался, подзаправился на такой АЗС и дотянул до Кургана.

До полного бака

Однако и там ситуация тоже напряженная. Местные жители в один голос заявляют: бензина нет. С утра пораньше объезжаю город, топливо есть почти везде, из минусов - очереди. Делать нечего, выбираю заправку и жду. Дело движется быстро - минут через 20 подъехал к колонке. Спрашиваю у ближайшего водителя, есть ли ограничение на отпуск топлива. Он неуверенно говорит о 40 литрах, цена - 67 рублей за АИ-95. А напоследок советует: лучше второй раз отстоять и заправиться до полного бака, ведь бензина нигде нет.

Пересказываю разговор на заправке родственнику - тоже автовладельцу. Он сетует, что люди сами провоцируют ажиотаж, а следом и дефицит. Но на всякий случай едет на АЗС и заливает по завязку "сотый", другого топлива не нашел. А власти констатируют: спрос вырос аж на треть.

Память поколений

- Есть несколько эффектов, ярко описывающих происходящее сегодня на топливном рынке. Во-первых, на положение дел влияет явление, которое специалисты называют социальным доказательством. Его общий смысл: как все, так и я, - то есть в незнакомой или двусмысленной ситуации человек смотрит на действия окружающих, чтобы понять, как поступать правильно. При отсутствии четких ориентиров люди склонны следовать за большинством, даже если толпа заблуждается, - отмечает психолог центра "Каравелла" Вера Золотых.

Второй эффект - страх социальной потери. Когда человек считает, что товар стал дефицитным, возникает опасение: а вдруг другие успеют его получить, а я - нет. Кроме того, специалисты обращают внимание на трансгенерационную передачу травмы: если предки помнили времена дефицита, то в коллективном бессознательном сидит страх снова столкнутся с ограничением. Он стимулирует запастись тем, что мы рискуем потерять.

- Люди, заставшие дефицит девяностых, реагируют на нехватку товара гораздо острее. Они не понаслышке знают, каково это, - опыт отпечатался не только в памяти, но и в телесных ощущениях, - поясняет "РГ" психиатр Марина Калюжная.

Кстати, долгое пребывание в очереди на АЗС сказывается на здоровье. Марина Калюжная указывает: сначала водитель испытывает раздражение, со временем перетекающее в злость. Затем человек меняет манеру поведения и действует на опережение: заправляется, даже когда бак наполовину полон, ищет бензоколонки, где топливо точно будет. Эти действия помогают ему избежать тревожности.

- Похожее поведение я наблюдаю у пациентов с паническими расстройствами, - говорит эксперт.

Врачи подчеркивают: в процессе эволюции у человека сформировались определенные реакции, в частности, наш мозг настроен избегать ситуаций нехватки ресурсов. Причем ажиотаж провоцирует и постоянное освещение темы в медиа.

Марина Калюжная считает, что тревога в разумных пределах - нормальная реакция, защитная функция организма. Проблемы возникают, когда человека окутывают страхи. Она советует принимать решения, основываясь на фактах, а в момент острой тревоги дать себе время остыть, прежде чем начать действовать.

И еще про стадный инстинкт: новости о сложностях с заправкой автомобиля стали появляться за неделю до поездки в Курган. Тогда я подумал: может, купить на всякий случай канистру, чтобы иметь топливо про запас? Нашел недорогую, в наличии было несколько сотен штук, но, пока сутки колебался, все раскупили. Возможно, эта канистра и пригодилась бы мне в поездке.

Дельцов посылают подальше

Отдохнув в Кургане, мы сделали небольшой крюк на юг - в Куртамыш. По пути - множество несетевых заправок, топливо в наличии, цены от 85 рублей за 95-й. Клиентов на таких точках не видать. В селе Песьяное местные жители посылают подальше дельцов, продающих бензин втридорога.

- Еду мимо на полной скорости, открываю окно и кричу, что о них думаю. Но на мне ростовщики не наживутся - у меня в машине газовый баллон, - говорит житель села.

Обратный путь оказался быстрым и легким. На въезде в Екатеринбург остановился у первой попавшейся заправки. Цены привычные, очереди нет, я спокойно заправился.

Мое путешествие подошло к концу, а у кого-то оно только начинается. Вероятно, при покупке топлива водителям придется столкнуться с ограничениями. В такой ситуации срабатывают механизмы выживания: социальное доказательство, страх потери, память поколений, впитавшая уроки дефицита. Человек, помнящий пустые прилавки, не рассуждает - он действует: покупает канистры, стоит в очередях, паникует и подает пример окружающим. И этот всплеск спроса подстегивает напряжение, превращая временную трудность в масштабную проблему.

Сейчас время не для суеты, а для собранности - чтобы опираться не на страхи, а на факты, не на эмоции толпы, а на трезвый расчет. Время сплотиться - ради того, чтобы система, от которой зависят миллионы жизней, продолжала работать.

Кстати

Глава Зауралья Вадим Шумков призвал бизнес не завышать цены на бензин, а УФАС по Курганской области мониторит стоимость топлива на АЗС. В отношении одной компании возбуждено дело об административном правонарушении - фирма не предоставила документы для обоснования цен на горючее. Владельцам грозит штраф в полмиллиона рублей.

А как у соседей?

На заседании оперативного штаба по ситуации на топливном рынке, действующем при правительстве Челябинской области, автомобилистов попросили сохранять выдержку, уважение друг к другу и сотрудникам АЗС. Персонал автозаправок никак не влияет на снабжение бензином, но именно он ежедневно работает в крайне напряженном режиме и к тому же сталкивается с негативом со стороны покупателей.

- Представители всех четырех компаний, поставляющих топливо в регион, подтвердили наличие запасов и возможность дальнейшего обеспечения АЗС, - пояснили в правительстве. - Возникающие ограничения носят логистический характер. А технологические перерывы, необходимые для своевременной доставки и слива топлива, зачастую становятся причиной очередей. Для их сокращения уже проводится корректировка маршрутов, графиков подвоза и организация работы АЗС с учетом возросшей нагрузки.

Независимые поставщики по-прежнему испытывают проблемы, связанные с исполнением обязательств по действующим договорам. В связи с этим оперативный штаб предложил переориентироваться на заключение прямых договоров с вертикально интегрированными компаниями. Власти прокомментировали продажу горючего в канистры: она возможна только при строгом соблюдении установленных правил и требований пожарной безопасности. Информацию о необоснованном завышении цен или иных проблемах в работе АЗС с подтверждающими фотоматериалами челябинцам предложили направлять по адресу info@tarif74.ru.

Тем временем жители Прикамья создали в "Максе" канал, куда в режиме реального времени отправляют информация о том, на каких АЗС есть бензин и дизельное топливо, а также сколько придется ждать в очереди на заправку. В отдельном чате владельцы автомобилей обсуждают стоимость топлива, сопровождая свои реплики снимками и эмоциональными смайликами.

Еще одна полезная функция онлайн-ресурса - ссылка на электронную карту, на которой указаны АЗС с наличием нужной марки, а также возможность выстроить до нее кратчайший маршрут в программе-навигаторе.

- Сервис экономит массу времени, - поделился пермяк Константин. - Недавно мне пришлось колесить по городу, прежде чем я нашел АИ-95 по приемлемой цене. Сегодня, изучив данные канала, сразу поехал и заправился без длительного ожидания. Кстати, за запасами бензина следит и региональное УФАС.

Надзорное ведомство призвало жителей сообщать о необоснованно высоких ценах на горячую линию.

После того как заправка бензином превратилась в настоящий квест, чат "отдам-продам" в Комарово, пригороде Тюмени, временно стал чатом "нашел топливо и соседу сказал".

В режиме нон-стоп каждый автовладелец, состоящий в сообществе, а это почти тысяча человек, сообщал, где в настоящее время в городе и окрестностях есть бензин, какой марки, по какой цене, велика ли очередь. Наиболее ответственные прилагали не только фото, но и видео. Признаться, такие послания очень выручали перед выездом из дома.

Но и веселья в чате не убывало. "Куплю лошадь!" - такое объявление стало фаворитом и обошло конкурента "Куплю велосипед!". Кстати, двухколесные сейчас очень кстати: до города - рукой подать. А кто-то вспомнил про здоровый образ жизни и теперь ходит на работу под Червишевской развязкой и окружной дорогой пешком.