В России обсуждают отказ от льгот на покупку электрокаров

В России обсуждается возможность изменения программы господдержки при покупке отечественных электромобилей и последовательных гибридов. На этом фоне россиянам не стоит принимать решение о покупке автомобиля исключительно из-за сообщений о возможном сокращении субсидий. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

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По информации СМИ, Минпромторг рассматривает вариант снижения размера государственной скидки с нынешних 35% до 10%. В настоящее время программа позволяет компенсировать до 35% стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей. Окончательное решение по изменению условий пока не принято.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что приобретение электромобиля должно зависеть не только от размера государственной поддержки. По его словам, эксплуатация такого транспорта наиболее удобна для владельцев, имеющих возможность регулярно заряжать машину дома или на собственной парковке.

Эксперт отметил, что использование коммерческих зарядных станций способно существенно увеличить расходы. При этом итоговая стоимость эксплуатации зависит от многих факторов, включая тарифы на электроэнергию, климатические условия, годовой пробег и стоимость конкретной модели.

Шапарин также высказал мнение, что электромобили не обладают безусловными экологическими преимуществами, поскольку производство и последующая утилизация аккумуляторов также сопровождаются воздействием на окружающую среду.

Вместе с тем Международное энергетическое агентство отмечает, что при оценке полного жизненного цикла электромобили в среднем производят меньше выбросов парниковых газов, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Итоговые показатели зависят от источника электроэнергии, технологии изготовления аккумуляторов и срока эксплуатации транспортного средства.