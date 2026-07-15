Минивэн или фургон: эксперт оценил перспективы коммерческой модели SKM M9

Эксперт Шапринский: SKM M9 появится у дилеров в сентябре по цене 5 млн рублей.

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SKM M9 – новую коммерческую модель от «Промтеха» – дилеры, скорее всего, начнут продавать уже в сентябре. Как рассказал агентству « Автостат» коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский, ориентировочная цена новинки составит около 5 миллионов рублей.

По его мнению, самый большой спрос придется на 7– и 8-местный минивэн. Машина, по сути, универсальная: пригодится и для семейных поездок с детьми, и для путешествий, и для организации бизнес-трансферов. «9-местный микроавтобус "Комфорт" тоже найдет своего покупателя, – добавляет эксперт. – Его можно использовать для перевозок туристических групп или корпоративных поездок. Фургон, в свою очередь, закроет потребности логистики, хотя его аудитория уже – это в основном B2B-сегмент».

Среди прямых конкурентов в сегменте легких коммерческих автомобилей Шапринский называет Sollers SF1. Тот может выиграть по начальной цене, зато у SKM M9 есть технологическое преимущество – дизельный двигатель. Он дает лучшую топливную экономичность. Еще один соперник – ГАЗ «Соболь NN». Это сильный игрок в своей нише, правда, в базовых версиях он может уступать новинке по плавности хода и уровню комфорта.

По оценке эксперта, доля SKM M9 в продажах все же будет меньше, чем у первой модели бренда – М7. Этот автомобиль занимает конкретную нишу.

«На корпоративных клиентов придется не менее 60% от общего объема продаж. Это малый и средний бизнес, туристические компании, корпоративные таксопарки. Оставшаяся часть спроса распределится между частниками и госструктурами – в том числе там, где нужно заменять стареющий автопарк», – прогнозирует Александр Шапринский.

Стоит напомнить, что SKM M9 разработала компания «Промтех» – сертифицированный партнер АВТОВАЗа, который занимается созданием прототипов и серийным производством легкого коммерческого транспорта. Выпускать новинку планируют на площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти.

Под капотом переднеприводного авто – дизельный двигатель объемом 1996 кубических сантиметров мощностью 150 лошадиных сил. В паре с ним идет либо 9-ступенчатый автомат, либо 6-ступенчатая механика. Всего у модели четыре модификации: 7- и 8-местный минивэн, 9-местный микроавтобус и фургон.

О других бюджетных альтернативах для тех, кому нужен вместительный автомобиль, «За рулем» уже рассказывали.