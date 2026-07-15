Автомобилисты массово избавляются от новых Chery и Haval

На авторынке России наметился тренд – на площадках по продаже подержанных авто массово появляются китайские автомобили с пробегом в несколько тысяч километров. Десятки объявлений о продаже Haval и Chery с пробегом в 2000–5000 километров заполонили рынок.

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«Это не просто перепродажа, а попытка спасти капитал. Владельцы видят первые огрехи и стремятся сбросить балласт, пока цена не рухнула в бездну», — заявил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

По мнению эксперта, для нашего рынка это аномалия. Россияне пытаются избавиться от китайцев по нескольким причинам – во-первых плохая управляемость на дорогах, а во-вторых слишком быстрый расход топлива.