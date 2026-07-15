Почти все подорожали: названы новые цены на запчасти к китайским авто

В России резко подорожали колеса и решетки для китайских машин. На эти детали за прошедший год цены выросли наиболее значительно, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ. В среднем запчасти для китайских автомобилей подорожали за год на 9%. Это касается деталей, которые наиболее часто повреждаются в ДТП и используются при восстановлении машины после аварии.

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«Средняя цена на запчасти для легковушек китайских брендов выросла на 8,9% до 78,1 тыс. рублей. Наибольшее повышение средней цены в процентах за год зафиксировано на решетку радиатора (9,6 тыс. рублей), подушку безопасности (+17,3 тыс. рублей), диск колесный (+7,8 тыс. рублей)», — отмечается в исследовании.

В этот период, с июня 2025 года по июнь 2026-го, задние фонари для китайских машин подорожали на 19%, задние амортизаторные стойки — на 12%. В «страховую корзину» входят запчасти, которые наиболее часто подлежат замене после ДТП — внешние кузовные панели, бамперы, стекла, светотехника, детали подвески.

Ранее стало известно, в каких российских регионах нормализовалась ситуация с доступностью топлива на АЗС и уменьшились очереди.