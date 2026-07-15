Эксперт рассказал, как можно сэкономить топливо в дороге

Вопрос с топливом стал последнее время важнейшим для автомобилистов. Как его сэкономить в пути, какие действия не приведут к перерасходу? О этом "РГ" рассказа генеральный директор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко.

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На улице жара, чистый асфальт, есть желание прокатиться с комфортом, выжать тапку в пол, чтобы ветер в лицо через открытое окно… Однако у таких гонщиков возник новый риск: дефицит бензина. Как доехать от точки до точки, не потратив лишних граммов драгоценного топлива?

Увы, но главный рецепт для этого известен с самого зарождения автомобиля. Юрий Пархоменко напомнил, что главное - это равномерный разгон и равномерное торможение. Если резко рвануть на старте, расход топлива резко вырастет. Но зачем потом будет нужна эта набранная высокая скорость? Чтобы резко тормозить? Вся энергия, набранная автомобилем, уйдет в жар его тормозных колодок.

Итак, плавный разгон, скорость не выше 90 км/ч. Как правило, крейсерская скорость машин заточена на это. А крейсерская скорость - это скорость, при которой машина работает наиболее эффективно. То есть, у нее более высокий КПД.

В последнее время транспорт сильно изменился, на дорогах появились очень мощные машины, которые могут стремительно разгонятся и даже быть при этом довольно экономичными. В этом случае у водителя есть такой прибор, как тахометр. Он не показывает расход топлива, он показывает обороты двигателя. Так вот, самый экономичный режим - это работа двигателя в диапазоне от 1,5 до 2 тысяч оборотов в минуту. Да, это не очень бодро. Но если надо сэкономить топливо - помогает.

Не менее расходу бензина способствует ухудшение аэродинамики машины. Если не надо что-то перевозить на багажнике - снимите его. Кофр, каким бы гладким ни был, создает сопротивление движению. Даже рейки, на которых он стоит, также повышают расход топлива. Если не надо перевозить груз на крыше, лучше все это снять. Экономичнее будет.

Многие выключают кондиционер в дороге. Он якобы требует расхода топлива. А свежий воздух на скорости охлаждает салон. Но это заблуждение. Дело в том, что открытые окна создают тот же эффект ухудшения аэродинамики, что и багажник на крыше. Но вопрос, что требует больше затрат - открытые окна или работающий кондиционер, - еще не решен.

В авто, как правило, включено множество электроприборов: мобильники, авторегистраторы, автонавигаторы, а то и целые комплексы, которые демонстрируют кино. Все это также потребляет энергию, которую производит генератор, который работает от двигателя. Но, как считает Юрий Пархоменко, это в минимальной степени сказывается на потреблении бензина - около 100 мл на 100 км.

А вот другая привычка водителей сказывается очень серьезно. У нас есть мода прогревать машины. Даже летом. Зачем? Двигатели современные, электроника настроена. Завелись с утра, поехали. Но только без резких движений. Не надо, пока двигатель не прогрелся, резко ускоряться. Да и коробка передач еще не прогрета. А на стоянке она точно не прогреется. В общем все нужно делать плавно: ускоряться, тормозить, переключать передачи, если это механика. И соблюдение таких правил позволит значительно снизить расход топлива.