КамАЗ вдвое уменьшил толщину стенок ведущих мостов

Стальной картер ведущего моста на грузовиках КамАЗ классического поколения К3 состоит из нескольких частей, которые перед сваркой проходят сложную процедуру механической обработки. При этом сварная конструкция по прочности уступает цельнолитой, поэтому автопроизводитель решил применить литьё.

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За основу цельнолитого картера моста была взята 3D-модель рядового сварного аналога, состоящего из трёх частей. Инженеры объединили элементы воедино, а также уменьшили толщину стенок почти вдвое — с 15 до 8 мм.

Готовая деталь объединила цапфы, суппорты и кронштейны, став на 20% легче и на 11% прочнее сварного аналога, а её ресурс составляет до 2 млн циклов нагружения. Плюс исключается риск деформации (коробления).

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Новая литая технология изначально создавалась для мостов тяжелого поколения К5. Теперь аналогичное цельнолитое решение разработано для модернизации классического семейства грузовиков поколения К3.