Автоэксперт назвал главную опасность тонированного лобового стекла

Несмотря на то, что тонированное лобовое стекло снижает нагрузку на глаза водителя в солнечный день, а салон меньше нагревается, делать такой тюнинг опасно. В первую очередь, речь идет о снижении видимости в темное время суток. Об этом в интервью RT предупредил автоэксперт Евгений Ладушкин.

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«Особенно в дождь и туман. В итоге у некоторых водителей выработался порядок действий: поняв, что ночью видимость упала, они ставили более мощные фары», — отметил специалист.

Слишком яркий свет в свою очередь ослепляет встречный поток, что снижает безопасность на дорогах, указал Ладушкин.

Отдельная проблема, по его словам, — это зеркальная тонировка, которая в яркий солнечный день нещадно слепит встречный поток.

Исполнительный директор Управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян до этого рассказал, какие летние привычки ускоряют износ машины. Возрастают пробеги, увеличивается количество дальних поездок, а вместе с этим растет нагрузка на основные узлы автомобиля, пояснил он.

Многие водители, по его информации, также забывают регулярно очищать радиаторы от загрязнений и контролировать состояние шин.

Ранее россиянам объяснили, чем грозит неправильное «прикуривание» машины.