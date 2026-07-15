Немцы могут взять новый Opel в аренду за 11 тысяч рублей в месяц

Марка Opel запустила фирменную программу аренды кроссовера Mokka со 131-сильным бензиновым мотором и автоматической коробкой передач. Особо подчёркивается, что это будет автомобиль немецкой сборки. Особо предложение доступно только жителям Германии, выяснил журнал Motor.
Аренда оформляется через договор лизинга физлиц сроком на 18 месяцев. По окончанию этого периода арендатор может либо сдать машину дилеру, либо выкупить — во втором случае предстоит выплатить остаточную стоимость кроссовера.
В месяц такая аренда будет стоить 129 евро, то есть 11,5 тыс. рублей. В случае одобрения заявки клиенту предстоит опалтить 999 евро сервисного сбора — это 89 тыс. рублей по текущему курсу.
В основе Opel Mokka второго поколения легжит модульная платформа CMP концерна PSA, то есть ближайшим родственником этой строго переднеприводной модели является «паркетник» Peugeot 2008.