Почему Zeekr 9X лучше, чем Range Rover

Китайская марка Zeekr, входящая в состав концерна Geely, представила новую модификацию своего флагманского кроссовера 9X. С момента дебюта автомобиль был доступен исключительно с трёхрядным салоном в шестиместной конфигурации, а теперь производитель рассекретил интерьер версии для пятерых пассажиров. Выход новинки ожидается в текущем месяце.

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Габаритные размеры автомобиля остались прежними: длина — 5239 мм, ширина — 2019 мм, высота — 1819 мм при колёсной базе 3169 мм. Максимальный диаметр колёсных дисков составляет 22 дюйма.

Производитель заявляет, что пространство для ног задних пассажиров достигло 1,4 метра, однако не уточняет методику замера. Для сравнения, у внедорожника Range Rover аналогичный параметр составляет 1,22 метра.

Второй ряд новой модификации получил максимальный набор опций комфорта: это подогрев, вентиляция и массаж; выдвижные подставки для ног с сервоприводом; «режим невесомости» (положение полулёжа).

Продолжают список центральный подлокотник из натурального дерева со встроенными физическими кнопками управления, шайбой, подстаканником и двумя беспроводными зарядками.

Также имеются возможность трансформации широкого дивана в два раздельных кресла, выдвижной ящик для вещей под средним местом сиденья и холодильник в центральной консоли.