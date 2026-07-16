Все плюсы и пара жирных минусов нового Deepal S07

Китайский концерн Changan объявил старт продаж на российском рынке нового заднеприводного (!) вседорожника S07, который предложен покупателям под суббрендом Deepal. Автомобиль получился эффектным внешне, обзавелся экономичной силовой установкой и непривычными для олдскульных водителей опциями. Достаточно ли этого для покорения сердец россиян, редакция «Ленты.ру» разбиралась во время тестирования новинки.

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При чем тут Италия

Над внешностью 4,75-метрового паркетника в Турине трудилась команда специалистов под руководством шеф-дизайнера Бертрана Баха — он известен своей работой в GM и Volkswagen. В итоге автомобиль хоть и имеет некоторые традиционные азиатские черты, но все же получил вполне европейский дизайн.

Например, безрамочные двери, рельефный капот и развитые колесные арки, «панорама» (без люка) почти на всю площадь крыши. Бесключевой доступ тут имеется, как и электропривод крышки багажника.

Страна-производитель: Россия

Привод: задний

Двигатель: гибрид, 238 лошадиных сил

Запас хода: 992 километра

Количество мест: 5

Максимальная скорость: 180 километров в час

Цифровизация

Очень необычно, особенно для олдскульных водителей, выглядит салон. Здесь есть место для пяти пассажиров с удобными сиденьями и встроенными подголовниками, руль и педали, но такой привычной для автомобилистов вещи, как панель приборов, нет. Вместо нее основные показания выводятся на проекционный дисплей на лобовом стекле. В целом фишка интересная и привыкнуть к ней можно, но не за один-два дня: взгляд упорно пытается найти более привычный экранчик за рулем, хоть какой-то.

Единственный монитор, который тут есть, — это тачскрин медиасистемы под названием Sunflower. Он большой, диагональю 15,6 дюйма, способен поворачиваться на угол до 30 градусов. То есть он может стоять либо по центру, либо можно развернуть экран к водителю или пассажиру — в зависимости от пожеланий сидящих в салоне.

Меню достаточно сложное, а из-за полного отсутствия обычных кнопок управлять всеми функциями предложено через дисплей. Еще можно воспользоваться жестами или голосовым помощником, но последний понимает только по-английски, и планов по русификации ассистента пока нет. Размахивать руками, пытаясь вызвать нужную функцию, тоже не очень удобно: окружающие могут подумать, что водитель не в себе, не говоря уже о сотрудниках ГАИ.

При первой же остановке оказалось, что внутренних дверных ручек в обычном понимании здесь тоже нет, а для выхода нужно нажать на одну из кнопок на дверных подлокотниках. Можно ожидать, что сработает электропривод, но нет: после разблокировки замков надо открывать дверь до конца вручную.

Спорткар?

Под капотом — гибридная силовая установка последовательного типа, то есть самая выгодная по налогам в России. Бензиновый двигатель мощностью 1,5 литра здесь работает только для зарядки 31,73-киловаттной батареи, а в движение машину приводит выдающий 238 лошадиных сил и 320 Ньютон-метров электромотор.

Установлен он на задней оси, что сразу навевает ассоциации с немецкими и британскими «королями виражей». Кроссовер действительно вполне бодро разгоняется (по паспорту — за 7,7 секунды, по ощущениям — даже чуть быстрее) и позволяет входить в повороты чуть активнее, чем переднеприводные собратья, еще и без лишних кренов — спасибо установленной под полом тяговой батарее.

Но все же полноценно драйверским этот Deepal не назовешь: возможно, дело в завышенных ожиданиях и не самом быстром и четком отклике руля, из-за чего время от времени машину приходится буквально ловить. Все это несколько портит впечатление от заднеприводного паркетника, особенно на серпантинах. Тем не менее удовольствие получить можно, если не знать или не помнить, как управляются BMW и прочие Jaguar.

На одном заряде батареи новинка способна проехать до 174 километров, а суммарный запас хода достигает 992 километров. Вот только водителю стоит отслеживать цифры очень внимательно, особенно в сложных условиях. Например, на трассе в горах, если упустить момент и аккумулятор просядет до 20 процентов, есть все шансы перейти в режим экономии энергии и ехать не быстрее 90, а через пару минут и 80 километров в час. Стоит отметить, что такое поведение характерно для всех последовательных гибридов, особенно за городом, когда скорости выше, а рекуперации и, соответственно, зарядки аккумулятора при торможении совсем нет.

В «Дипале» решить проблему поможет «горный» режим, но лучше не экономить и включить его заранее, ведь если проморгать момент, придется на какое-то время принудительно стать очень неспешным участником дорожного движения, что диссонирует со спортивной внешностью автомобиля.

Кое-что еще

Перечень оборудования S07 достаточно широк. Здесь есть и аудиосистема Sony с 14 динамиками, и действительно быстрая беспроводная зарядка для смартфона, поддержка Apple CarPlay и Android Auto без проводов, широкий набор водительских ассистентов, в том числе камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Вот только работа последнего не сказать что понравилась, хотя на других моделях Changan он, как правило, работает без нареканий.

Здесь же бортовая электроника начинает издавать много разных неприятных звуков (например, раздражающе пищит — очень уж не нравится кроссоверу ехать по центру полосы), а система подруливания работает настолько навязчиво и с достойным лучшего применения упорством «закусывает» руль, что все ассистенты пришлось отключить минут через десять езды.

Климат-контроль — двухзонный. В целом вопросов его работа не вызывает, но если выставлен автоматический режим, то электроника старательно делает вид, что не замечает попыток изменить направление потока воздуха из дефлекторов. Менять все настройки, разумеется, можно только через центральный экран, вручную даже положение шторок на вентиляционных каналах не скорректировать.

В рамках адаптации к российским условиям на машине появился подогрев всех сидений, руля и форсунок стеклоомывателя. А вот лобовое стекло тут не греется совсем. Вентиляция передних кресел есть, но массаж на совсем не бюджетной модели отсутствует.

Еще один существенный недостаток — полное отсутствие хоть какой-то запаски. Сгодилась бы даже докатка, особенно если водитель выезжает за пределы города. Багажник тут, кстати, тоже не поражает своими размерами и оказался более чем наполовину загружен тремя рюкзаками (вполне стандартными, не туристическими гигантами), а дополнительных возможностей для перевозки груза тут нет: рейлинги невозможно поставить из-за конструкции крыши и дверей, а фаркоп производитель не сертифицировал. Багажная полка будет доступна только за дополнительную плату.

Цена вопроса

Производство автомобиля налажено на калининградском заводе «Автотор», это позволяет покупателям получить госсубсидию в размере 925 тысяч рублей. Стоит Deepal S07 5 289 900 рублей, а благодаря всем скидкам и спецпредложениям цену можно снизить до 4 084 900 рублей.

За эти деньги владелец получит красивую, но все же нишевую машину с экономичной и недорогой по налогам силовой установкой, но при этом вызывающую некоторые вопросы с точки зрения оснащения и алгоритмов работы некоторых систем. А ведь он еще и заднеприводный, и потенциальный покупатель должен увязать в сознании сочетание этого факта с тем, что производитель называет S07 кроссовером.