АвтоВАЗ освоил выпуск бамперов за 77 секунд

АВТОВАЗ продолжает раскрывать особенности нового кроссовера LADA Azimut, сообщает издание SPEEDME.RU. На этот раз компания показала, как изготавливают передние бамперы и почему эта деталь сегодня представляет собой не просто пластиковую накладку.

Производство начинается с расплавленного полипропилена, который нагревают до температуры свыше 200 градусов и под высоким давлением подают в крупнейшую пресс-форму предприятия весом 40 тонн. Полностью автоматический цикл изготовления одного изделия занимает 77 секунд. После этого робот извлекает деталь, а оператор завершает обработку и проверяет качество поверхности.

Перед запуском серийного производства специалисты изготовили около 500 тестовых бамперов. Для новых деталей также разработали отдельную программу окраски, а специальная система обдува помогает защитить поверхность от загрязнений перед нанесением покрытия.

На главный конвейер поступает уже полностью подготовленный модуль массой до 18 кг. В него входят не только сам бампер, но и светотехника, датчики парковки, воздухонаправляющие элементы и декоративные вставки. Такой подход ускоряет сборку автомобиля, однако в случае даже небольших повреждений ремонт может потребовать дополнительной проверки электронных компонентов и их последующей настройки.

Для Azimut подготовили новую цветовую гамму. Покупателям предложат бежевый «Гоби», зеленый «Эмеральд» и оттенок морской волны «Серенада». Новые эмали прошли испытания на устойчивость к гравию, царапинам, влаге, ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры.

Премьера серийного LADA Azimut ожидается до конца 2026 года. На первом этапе модель получит атмосферные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с., шестиступенчатую механическую коробку передач и вариатор. Позже производитель планирует добавить модификацию с 150-сильным турбомотором и классическим автоматом. Стоимость автомобиля и цены на комплектующие будут объявлены позднее.