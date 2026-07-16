Почему отсутствие прав не спасет владельца автомобиля от наказания

Дать знакомому ключи от автомобиля иногда кажется обычной бытовой ситуацией. Но если человек оказался нетрезвым, последствия могут быть гораздо серьезнее, чем многие предполагают. Причем отвечать придется не только тому, кто сел за руль.

Без водительских прав тоже можно получить штраф

Российское законодательство предусматривает наказание за передачу автомобиля человеку, находящемуся в состоянии опьянения. Если у владельца есть водительское удостоверение, суд назначает штраф в размере 45 тысяч рублей и одновременно лишает его права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Если же собственник никогда не получал водительские права, действует другое правило. Верховный суд разъяснил, что лишить человека права, которого у него никогда не было, невозможно. Поэтому наказание ограничивается штрафом.

Важно доказать саму передачу автомобиля

Юрист юридического бюро «Палюлин и партнёры» Магомедали Алиев пояснил изданию SPEEDME.RU, что главным условием является подтверждение того, что автомобиль действительно был передан человеку, который уже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Для этого могут использоваться показания свидетелей, записи камер наблюдения, переписка, признание самого владельца и другие доказательства.

Если же водитель получил автомобиль трезвым, а затем употребил алкоголь без ведома собственника, привлечь владельца к ответственности по этой статье может быть невозможно.

Если произошло ДТП

Когда поездка заканчивается обычной проверкой инспекторами ГИБДД, ответственность владельца ограничивается административным наказанием.

Если же нетрезвый водитель становится виновником серьезной аварии, уголовная ответственность, как правило, наступает именно для него. В зависимости от последствий ДТП наказание может составлять от трех до пятнадцати лет лишения свободы.

Что происходит со страховкой

Даже при наличии полиса ОСАГО страховая компания после выплаты компенсации потерпевшим вправе взыскать эти деньги с виновного водителя, если он находился в состоянии опьянения или вообще не имел права управления автомобилем.

При этом собственник автомобиля не становится автоматически ответственным за весь ущерб. Суд отдельно оценивает, кто фактически пользовался машиной и сохранял статус владельца источника повышенной опасности на момент происшествия.

В итоге отсутствие водительских прав не освобождает собственника автомобиля от административной ответственности за передачу машины пьяному человеку. Однако автоматически считать, что владельцу грозит уголовное наказание, тоже нельзя: оно обычно наступает для водителя, который управлял автомобилем и своими действиями причинил тяжкий вред или гибель людей.