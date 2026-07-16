Владельцы Xpeng X9 пожаловались на поломки пневмоподвески во время жары. Флагманский минивэн марки Xpeng, модель X9, подвергается массовой критике со стороны владельцев: в городе Чунцине возникли внезапные «поломки» автомобиля во время движения, что вызывает опасения по поводу безопасности. Эти инциденты могут быть вызваны недавней экстремальной жарой.

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Служба поддержки клиентов Xpeng пояснила, что система может активировать режим термозащиты. По данным компании, если высота пневматической подвески часто или автоматически регулируется во время движения при высоких температурах, компрессор может перегреться.

Если водитель увидит предупреждение «компрессор подвески перегрелся и не может регулироваться», ему рекомендуется припарковаться и подождать, пока компрессор остынет. «Система обычно восстанавливается через некоторое время», — уверяют специалисты Xpeng.

До ноября 2025 года Xpeng X9 предлагал только один формат — батарейного электрокара. Но, следуя запросам китайских потребителей, марка также начала оснащать машины «бензиновым удлинителем хода», то есть двигателем внутреннего сгорания.