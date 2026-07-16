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Эксперт Родионов развеял миф о дорогостоящем ремонте китайских автомобилей

Российская Газета

Ремонт китайских автомобилей в России может быть не только не дороже, но и дешевле, чем у многих других иномарок аналогичного класса. Об этом сообщил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Эксперт развеял миф о дорогостоящем ремонте китайских автомобилей
© РИА Новости

По словам эксперта, средний чек по обслуживанию массовых китайских автомобилей ниже среднерыночного. Это связано с тем, что парк авто из КНР пока моложе, и основные работы по ним связаны с плановым техническим обслуживанием (ТО), а не с ремонтом.

Так, массовые марки, такие как Tenet, Exeed, Haval и Geely, имеют более низкие расходы на обслуживание и ремонт. Это объясняется наличием запчастей, аналогов и каталогов. Средний чек на ТО и ремонт у них меньше, чем у японских и европейских автомобилей.

Родионов в разговоре с "Газетой.ru" подчеркнул, что миф о дорогом ремонте китайских автомобилей не соответствует действительности. Базовое обслуживание, такое как замена масла, фильтров, тормозных колодок и элементов подвески, на таких машинах часто оказывается доступнее.

Однако при сложных кузовных работах или ремонте агрегатов на машинах ушедших брендов стоимость может возрасти из-за дефицита комплектующих и увеличенных сроков их поставки.

Ранее "РГ" рассказывала о том, как выросили цены на запчасти для российских и китайских авто.