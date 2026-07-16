Эксперт развеял миф о дорогостоящем ремонте китайских автомобилей

Ремонт китайских автомобилей в России может быть не только не дороже, но и дешевле, чем у многих других иномарок аналогичного класса. Об этом сообщил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

По словам эксперта, средний чек по обслуживанию массовых китайских автомобилей ниже среднерыночного. Это связано с тем, что парк авто из КНР пока моложе, и основные работы по ним связаны с плановым техническим обслуживанием (ТО), а не с ремонтом.

Так, массовые марки, такие как Tenet, Exeed, Haval и Geely, имеют более низкие расходы на обслуживание и ремонт. Это объясняется наличием запчастей, аналогов и каталогов. Средний чек на ТО и ремонт у них меньше, чем у японских и европейских автомобилей.

Родионов в разговоре с "Газетой.ru" подчеркнул, что миф о дорогом ремонте китайских автомобилей не соответствует действительности. Базовое обслуживание, такое как замена масла, фильтров, тормозных колодок и элементов подвески, на таких машинах часто оказывается доступнее.

Однако при сложных кузовных работах или ремонте агрегатов на машинах ушедших брендов стоимость может возрасти из-за дефицита комплектующих и увеличенных сроков их поставки.

Ранее "РГ" рассказывала о том, как выросили цены на запчасти для российских и китайских авто.