В Горном Алтае тестируют интерактивную карту АЗС

В Республике Алтай в тестовом режиме запущена интерактивная карта автозаправочных станций. Она будет показывать все заправки, наличие на них бензина и топлива, отражать возможные перебои в работе АЗС.

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О новом сервисе сообщил глава региона Андрей Турчак, по информации которого сейчас на карту заносится информация, а сама она в полноценном режиме должна заработать уже в пятницу. Планируется, что на карте будет отдельная форма для комментариев где сотрудники АЗС могут прописать информацию о дате планируемых поставок, а жители - указать, есть ли на заправке очередь.

Карта создана на основе информационной системы контроля топлива, запущенной в республике на прошлой неделе. Сейчас к системе подключены 230 АЗС. В регионе продолжает действовать ряд ограничений, связанных с отпуском топлива. К примеру, оно продается только при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства. Операторы на заправках заносят номер машины в систему, потом повторная заправка в течение суток сверх лимитов будет невозможна. Действующие ограничения также включают отпуск не более 50 литров бензина и 100 литров дизельного топлива в сутки.

Преференции в заправке получили автомобили коммунальных служб и систем жизнеобеспечения, для которых с пяти до семи утра организован зеленый коридор. Приоритетная заправка - у машин экстренных служб: скорой помощи, полиции, пожарной охраны и спасателей. Для авто органов власти действуют те же ограничения, что и для других автовладельцев, кроме того, служебному транспорту чиновников запретили выезжать за пределы своих муниципалитетов и республики.