Дизель экономит топливо, но подходит далеко не каждому

Еще несколько лет назад дизельный двигатель считался одним из самых выгодных вариантов для тех, кто хотел сократить расходы на топливо. Сегодня ситуация изменилась. Экономичность никуда не исчезла, но вместе с ней появились новые особенности эксплуатации, из-за которых дизель подходит далеко не каждому водителю.

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Это подтверждает и европейская статистика. В 2025 году дизельные легковые автомобили заняли лишь 8,9% рынка новых машин в странах Евросоюза. За год количество регистраций сократилось почти на четверть. Одновременно обычные гибриды стали самым популярным типом силовой установки с долей 34,5%, а электромобили достигли 17,4%.

Экономия стала сложнее

Автоэксперт Дмитрий Новиков рассказал 32CARS.RU, что современные дизельные моторы по-прежнему отличаются небольшим расходом топлива и высоким крутящим моментом. Однако при выборе такого автомобиля важно учитывать не только стоимость топлива.

Сегодня дизель представляет собой сложную систему, в которую входят турбина, современная топливная аппаратура, система рециркуляции выхлопных газов, сажевый фильтр, SCR, AdBlue и многочисленные датчики контроля выбросов. Все это помогает соблюдать экологические нормы, но одновременно увеличивает количество дорогостоящих компонентов.

Почему город не любит дизель

Основная проблема возникает тогда, когда автомобиль используется только для коротких поездок.

Во время работы двигателя сажевый фильтр постепенно накапливает частицы. Чтобы очиститься, ему необходимо пройти регенерацию, а для этого двигатель должен прогреться и некоторое время поработать под нагрузкой.

Если поездки ограничиваются несколькими километрами, процедура может постоянно прерываться. Со временем это способно привести к предупреждениям на панели приборов, необходимости сервисной очистки или ремонту отдельных элементов системы.

На трассе преимущества остаются

Совсем иначе дизель ведет себя при дальних поездках.

Большой крутящий момент облегчает движение с полной загрузкой, помогает во время обгонов и делает буксировку прицепа более комфортной. При этом расход топлива зачастую остается ниже, чем у бензиновых аналогов.

Именно поэтому дизельные двигатели продолжают использоваться в крупных внедорожниках, коммерческих автомобилях и пикапах.

Что выбрать сегодня

Эксперты отмечают, что универсального ответа не существует. Нельзя назвать конкретный пробег, после которого дизель обязательно окажется выгоднее.

Перед покупкой стоит сравнить стоимость бензиновой, дизельной и гибридной версии автомобиля, оценить будущие расходы на топливо и обслуживание, а также учитывать условия эксплуатации.

Для тех, кто регулярно ездит на большие расстояния, перевозит грузы или часто бывает на трассе, дизель остается рациональным выбором. Если же автомобиль большую часть времени проводит в городских пробках и ежедневно проезжает лишь несколько километров, бензиновый двигатель или гибрид обычно оказываются более удобным вариантом.

Перед покупкой подержанного дизеля специалисты рекомендуют уделить внимание холодному запуску двигателя, работе форсунок и турбины, состоянию систем EGR, SCR и DPF, а также проверить историю обслуживания автомобиля.

Сегодня дизель уже нельзя назвать универсальным способом экономии. Но в подходящих условиях эксплуатации он по-прежнему способен сохранить свои основные преимущества.