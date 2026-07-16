Почему «лысая» резина превращает дождь в приговор

Автоэксперт Коротков об аквапланировании: Спасают два слова — «не тормозите».

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Представьте: вы едете по загородной трассе, накрапывает дождь, асфальт блестит, и вдруг руль становится «пустым», педаль газа не откликается, а машина перестает слушаться и плывет, как корабль.

Это аквапланирование – явление, которое не щадит ни новичков, ни «бывалых». Главный миф заключается в том, что опасность подстерегает только на бешеной скорости. На самом деле с изношенными покрышками эффект «водяной подушки» возникает в разы раньше, превращая даже небольшую лужу в смертельную ловушку.

Андрей Молодовский, шинный эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью сети «Колеса Даром»:

– Думаю, что каждый более-менее опытный водитель испытывал на себе эффект аквапланирования, поэтому понимает, насколько «лысые» или сильно изношенные шины опаснее новой резины. Степень такой опасности можно оценивать по-разному: от получения стресса до вылета на встречку или вообще летального исхода. У каждого свой опыт в этом деле (который запоминается на всю жизнь), но одно понимается однозначно: при аквапланировании, когда между шинами и дорожной поверхностью возникает прослойка воды, автомобиль теряет всякое сцепление с дорогой!

Возникновение эффекта аквапланирования и его продолжительность зависят от трех основных факторов: скорости движения, толщины водяной пленки и степени износа протектора шины.

Современные шины могут иметь разные рисунки протектора. Какие-то из них лучше отводят воду из пятна контакта (например, с направленным стреловидным дизайном или с эксклюзивными элементами, спроектированными по законам гидродинамики), какие-то делают это похуже. Разница между лучшими и худшими летними шинами (в новом состоянии) по водоотведению при замерах скоростного порога аквапланирования обычно составляет разброс в 5-10 км/ч. Более существенное влияние все же оказывает глубина самого протектора, вне зависимости от его рисунка.

Если анализировать усредненно, то при толще воды в 3 мм даже новая шина с глубиной протектора 8 мм при скорости 70-75 км/ч сохраняет площадь пятна контакта только на 75%. Протектор глубиной в 3-4 мм при прочих равных теряет уже половину уровня сцепления, а с остатком протектора в 1,6 мм (предельно допустимая законом норма для летних шин) при 3 мм воды и скорости 75 км/ч автомобиль в большинстве случаев уже «поплывет».

Стоит ли говорить про скорости свыше 100 км/ч, когда даже протектор с глубиной 8 мм в таких условиях теряет более половины площади пятна контакта…

Понять, подходят ли ваши шины для путешествий в дождливую погоду, довольно просто – нужно просто точно знать остаток протектора на всех колесах автомобиля и делать выводы из этого.

Александр Коротков, генеральный директор Migtorg:

– Сложно сказать и выделить какую-то критическую скорость, на которой наступает аквапланирование. Все это зависит от множества факторов. Но новых шинах с глубоким протектором, вероятнее всего, вы сохраните контроль примерно до 90-110 км/ч. С снижением остаточной глубины до 3-4 мм, этот порог снизится до 75-80 км/ч. А на предельно изношенной резине, думаю, можно «всплыть» и на меньшей скорости.

Закон разрешает ездить до остаточной глубины 1,6 мм, однако это разрешение не имеет ничего общего с безопасностью и доводить до подобных значений – все равно что ждать последнего сигнала, когда уже поздно что-то менять. Реальная граница, за которой начинаются проблемы на мокрой дороге, по моему мнению, около 3 мм.

Действия при аквапланировании можно описать двумя словами: «не тормозите». Самым правильным решением, которое оттачивают на специальных полигонах или годами опыта, будет просто крепко держать руль, полностью убрать ногу с педали газа и ждать, тем самым дать машине возможность самой замедлиться и восстановить контакт с дорогой.