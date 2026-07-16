Очереди на АЗС снизили доступность такси в Краснодарском крае

Председатель общественного совета по развитию такси в Краснодарском крае Петр Петров сообщил о снижении доступности сервиса. По его словам, водители вынуждены тратить до 2-2,5 часов в день на поиск топлива из-за очередей и ограничений на заправках.

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На кубанских АЗС действует лимит отпуска бензина — не более 20-30 литров на одного человека. Как отметил Петров, это привело к росту усталости среди таксистов и создало риски для безопасности пассажирских перевозок. Водители проводят ночное время в очередях вместо отдыха перед сменой.

Из-за проблем с топливом водители начали отказываться от дальних маршрутов, опасаясь остаться без бензина в пути. Даже прибыльные заказы перестали быть привлекательными, поскольку неизвестно, удастся ли вернуться обратно. Некоторые таксисты сократили количество выходов на линию или полностью покинули профессию.

По оценкам Петрова, отток водителей из отрасли ускорился на 20%. При этом тарифы на поездки выросли незначительно. Спикер пояснил, что ценообразование в агрегаторах основано на динамической модели, которая реагирует на спрос и предложение в реальном времени, не учитывая затраты таксистов на бензин, пишет «Деловая газета Юг».

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что наибольший дефицит бензина зафиксирован на юге России.