РОАД: сборы с новых автомобилей выросли с 28% до 44%. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал глава ассоциации Российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин.

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«Если в 2012 году государственные сборы с одного автомобиля составляли 28% и это всех устраивало, то сейчас этот показатель составил 44%. Поэтому средняя цена нового автомобиля в 2026 году уже составляет 3,3 млн рублей. А в 2012 году было 800 тысяч рублей», — отметил эксперт.

Подщеколдин также отметил, что укрепление рубля, вопреки ожиданиям, не приведёт к снижению, а, напротив, спровоцирует новый виток подорожания автомобилей. Причиной он назвал нестабильность российской валюты, которая колеблется в диапазоне от 70 до 100 рублей за доллар, в отличие от индийской рупии с её стабильным курсом. Эта неопределённость, по его мнению, создаёт дополнительные риски для авторынка.