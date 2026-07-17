Автоэксперт предупредил о риске перегрева поврежденных шин

Автоэксперт Ашот Ерицян рассказал, что летом высокая температура и раскалённый асфальт ускоряют износ автомобильных шин.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что дополнительную нагрузку создают дальние поездки, высокая скорость, неправильное давление, резкие ускорения, торможения и агрессивное прохождение поворотов.

Перед дальней поездкой Ерицян посоветовал проверить давление, состояние протектора и возможные повреждения.

Спокойный стиль вождения помогает продлить ресурс шин и снизить расход топлива, добавил он.

Ранее автоэксперт, автожурналист Андрей Осипов в беседе с 360.ru рассказал, что одной из самых опасных ситуаций для водителя во время ливня может стать гидроудар.