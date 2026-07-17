Кто сегодня покупает автомобили BMW и Mercedes-Benz в России

Эксперт: как изменился портрет покупателей немецких премиум-авто.

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В прошлом покупка автомобиля с «трехлучевой звездой» или бело-голубым «пропеллером» на капоте была, прежде всего, заявкой на имидж, этаким маркером успеха. Однако сегодня подход к таким приобретениям в корне изменился, и этим поделился управляющий партнер премиального дилера Legacy Motors Тимур Каканов.

По его словам, раньше люди часто гнались за шильдиком, выбирая Mercedes или BMW как символ статуса. Сейчас же критерии совершенно иные: гораздо больше внимания уделяется сочетанию инженерных решений, уровня комфорта и настоящих эмоций от вождения. «Покупка стала более осознанной, – отмечает Каканов. – Люди досконально изучают комплектации, сравнивают технические характеристики и подбирают машину строго под свой образ жизни».

При всем этом лояльность к немецким брендам никуда не делась – она остается высокой. У той же BMW и Mercedes-Benz сформировалась преданная аудитория, для которой важны инженерная школа, понятная управляемость, качество отделочных материалов и богатая история марки. Многие владельцы спустя годы эксплуатации попросту не видят смысла пересаживаться на другие бренды – эмоциональная привязанность к автомобилю играет огромную роль, зачастую даже большую, чем список опций.

«В итоге решающими факторами становятся наличие машины в нужной версии, прозрачная история ее поставки, гарантия качества и уверенность, что с обслуживанием и остаточной стоимостью проблем не будет, – резюмирует эксперт. – Покупатель премиума выбирает не просто машину, а весь опыт владения: от момента сделки до ежедневной эксплуатации и последующей продажи».

О том, почему импортные автомобили становятся роскошью, «За рулем» рассказывал ранее.