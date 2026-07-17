Тест BMW 550e: PHEV-зарядка для души или для нервов

$87 000 за гибрид, который дарит 89 км на батарейке и так себе эстетику — «БМВ» снова на линии фронта между аналоговым драйвом и цифровым перфекционизмом, и на этот раз проигрывают обе стороны.

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Несмотря на обещания Neue Klasse, G60-й "пятак" выглядит так, будто его дизайн утверждали люди, никогда не видевшие красивое авто. Да, радиаторная решётка не так откровенно уродлива, как на "трёшке", но и она излишне массивна, а обилие чёрного глянца и отсутствие визуальных трюков превращают 4900-фунтовый (2,2 тонны) седан в "тяжелую глыбу шифера". Однако, если закрыть глаза на внешность, под капотом скрывается бриллиант. 3.0-литровая рядная "шестёрка" B58, уже ставшая современной легендой, выдаёт 483 л.с. и 700 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч — за 4,1 секунды. И это с учётом солидной массы.

Управляемость, опциональное заднее активное рулевое, тормоза — всё это умнее, чем у многих чистых "М", что были лет десять назад. Парадокс в том, что в динамике 550e не хватает того самого аналогового отклика. Электрический усилитель руля, несмотря на все режимы, остаётся "стеклянным". Ты не чувствуешь колёса, ты лишь предполагаешь, что они делают. Машина может быть быстра, но ты остаёшься зрителем. Это авто из тех, что отлично едут, но не дают кайфа от руления. Плавность хода тоже подвела: даже в "Комфорте" подвеска жёстче, чем ожидаешь от шикарного седана. BMW будто боится сделать машину по-настоящему мягкой, чтобы не выглядеть "неспортивно". В итоге — золотая середина не получилась: для гонок жёстко, для пенсионера — жёстко и шумно.

Главная трагедия 550e происходит в кокпите. Интерьер словно разработан людьми, которые решили: "Мы что, опять будем кнопки делать? Нет, давайте заставим водителя тыкать в меню, чтобы включить подогрев!" Итог: сенсорные ползунки для вентиляции (зачем? Они же неудобны), огромный кристаллический контроллер (iDrive), который бесполезен в движении, и меню, разбросанное по десятку "мини-приложений". Даже регулятор громкости — сенсорный. Удивительно, но в этом интерьере нет ни дерева, ни дорогой кожи, только пластик, глянец и алюминий. За $87 000 хочется тактильного удовольствия, а не дешёвого шика из "Киа". И самое обидное — сиденья здесь великолепны. Поддержка, регулировки, вентиляция — всё на уровне. Но чтобы "добраться" до этих функций, нужно пройти через семь кликов по экрану.

Это удивительно, но настоящей "фишкой" 550e оказалась не динамика, а эффективность. Обещанные 55 км (34 мили) реально превращаются в 72 км (45 миль) — причём с включённым кондиционером. Это значит, что среднюю городскую поездку можно проехать вообще без бензина. Зарядка от 240V занимает всего 2 часа. И это при том, что конкуренты (Mercedes E53, Audi S6) не предлагают таких чистых PHEV-возможностей. Но есть и ложка дёгтя: нет быстрой зарядки DC. То есть, если вы поедете в отпуск, то на быстром "электро-шланге" батарею не пополнить. Можно только дома или на медленных "Type 2". Более того, гибридный ум не даёт водителю выбрать, когда использовать батарею, а когда мотор — только "Персональный" режим, который на деле оказывается шаблонным "Auto". Вы не можете нажать кнопку "EV Only", если захотите.

В итоге, BMW 550e — как дорогой ресторан, где повар готовит великолепно, но официант постоянно ставит тарелки на стол с грохотом. Мощность и комфорт сидений спасают, но управление и хаотичный интерьер заставляют задуматься, а не зря ли заплачено $87 000. И главная штука — это авто для тех, кто ценит технологии, но не любит ими пользоваться. Для тех, кто готов смириться с тем, что каждое третье нажатие кнопки уйдёт в "буфер", а каждый второй скрип пластика будет раздражать, но зато "регенерация" и "батарея" будут в порядке. Это странный компромисс: вы получаете мощность M5 10-летней давности, но отказываетесь от удовольствия от вождения. Вы получаете 70 км на электротяге, но теряете возможность управлять этим процессом. Похоже, в BMW решили, что будущее — это цифровая клетка, через которую надо прыгать, чтобы нажать на газ. Может, это и есть современное понимание "роскоши"?