Перечислены ключевые автомобили российского рынка за 30 лет

За 30 лет в страну попали тысячи разнообразных моделей. Портал "Авто.ру" попросил пользователей, а также 500 автомобильных журналистов и экспертов составить свою десятку самых важных автомобилей в пяти временных периодах. "Российская газета" публикует результаты голосования.

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1996-2002

Сложно переоценить значение машины, которая стала опорой для зарождающегося в новой стране предпринимательства. Эта модель умеет делать все: возить людей, грузы, спасать жизни, пробираться по бездорожью. Речь идет о "ГАЗели". На первое место ее поставили почти 63% участников голосования.

Следом идет пара, которую и на дороге очень многие зачастую видели вместе именно в таком порядке: сначала статный Mercedes-Benz S-Class (W140), а за ним верный Toyota Land Cruiser 100. Они получили 51% и 41% голосов.

На четвертом месте семейство моделей, которое также празднует 30-летие в этого году. ВАЗ 2110/2111/2112 пришел на смену семейству "Спутник" и продержался на конвейере более 10 лет. "Десятка" стала первым отечественным автомобилем, который участвовал в мировом туринговом чемпионате против Seat, Honda, Chevrolet и BMW третьей серии. Еще одна баварская модель - легендарная "пятерка" поколения Е39 расположилась на пятом месте рейтинга. Этот автомобиль для многих и по сей день остается главным воплощением спортивного седана из Европы.

2003-2009

В нулевые в России появились первые сборочные предприятия иностранных марок. Главным из них на многие годы стал Ford и его Focus первых двух поколений. Он оказался той самой первой "народной иномаркой" за которой стояли многомесячные очереди. Неудивительно, что именно Focus попал в 67% анкет.

Второе и третье место с минимальной разницей (46 против 44%) достались двум моделям, которые изменили общественное представление о том, что такое внедорожник. BMW X5 (E53) и Porsche Cayenne доказали, что инженерам под силу объединить спортивность, вместительность и проходимость за пределами асфальта. Последний и вовсе спас легендарного производителя спорткаров от разорения.

Эту эпоху невозможно представить без модели, которая находится на противоположном полюсе от двух предыдущих как по стоимости, так и дизайну. Зато снискала вероятно намного больше искренней любви своих владельцев. Конечно же речь про Renault Logan. Проект автомобиля стоимостью до 5000 евро вызвал ажиотаж по всей Европе, включая Россию. Эта модель позволила возродить производство на заводе "Москвич".

На пятом месте с 32% голосов расположился автомобиль, который стал прародителем нового класса - гиперкаров. 1001-сильный Bugatti Chiron с умопомрачительным W16 и четырьмя турбонаддувами казался чем-то невозможным и сломал границы возможной скорости для гражданского автомобиля.

2010-2013

Это короткий период пика автомобильного рынка России по уровню продаж новых автомобилей. Главными его героями стали три автомобиля, которые производились в Санкт-Петербурге, Москве и Калуге. Встречайте - Hyundai Solaris, Renault Duster, Volkswagen Polo Sedan. Популярность последнего стала одной из причин, почему российский рынок в тот период обогнал Германию по продажам легковых автомобилей.

Замыкают первую пятерку пара японских моделей. Спортивный Nissan GT-R был хорош и на кольце, и на дрэг-стрипе, и в пробке. А Toyota Land Cruiser 200 перерос имидж машины для охраны и стал самостоятельной премиальной сущностью. То самое воплощение японской надежности.

2014-2021

Lada Vesta - самое яркое пятно в российском автопроме. Впервые в ХХI веке мы увидели конкурентоспособную "Ладу". У "Весты" хватало и родимых пятен, но красноречивее всего в ее пользу говорит тот факт, что в 2018 и 2021 году она опережала "корейцев" и становилась самым популярным автомобилем в России. Отсюда и закономерное первое место в нашем рейтинге. Следом за ней еще одна отечественная разработка - "ГАЗель" второго поколения. Ей удалось занять достойное место на рынке в условиях острой борьбы с множеством иностранных конкурентов.

На третьем месте электромобиль, который заставил говорить о себе всех - Tesla Model S. Полярность мнения про нее такая же сильная как у батарей, которые питают ее энергией. До подиума немного не дотянула Hyundai Creta - эта модель пересадила массового потребителя с седанов на кроссоверы. Маленький "паркетник" с хорошим салоном и нейтральной внешностью - вот что нужно всем.

Модель и марка, которые стали воплощением слова семейный в формате автомобиля - речь про Skoda Octavia третьего поколения. Кузов лифтбек, надежность как у "немцев" и приятные мелочи в эргономике. Автомобиль был популярен и в такси, и в корпоративных парках.

2022-2026

Доминирование китайских марок случилось внезапно и бесповоротно. Мы все начали учить незнакомые названия брендов, которые сменяли друг друга, как калейдоскоп, а главным его представителем оказался Geely Monjaro (59% голосов). Он не лидер по продажам, но главный адвокат китайского автопрома, который подсказывает ключ к принятию новых моделей и брендов из КНР.

Любовь и потребность в настоящих внедорожниках неизбывна, поэтому на смену "Прадо" пришел Tank 300 (50,5% голосов). Он смог быстро доказать обоснованность своих претензий на трон и уверенно теперь за него держится.

Lixiang L9 (48% голосов) - это возможно главная причина популярности гибридных автомобилей в России сейчас, пускай продажи несколько остыли. Он показал, каким может быть премиальный автомобиль двадцать первого века, удивляя как энерговооруженностью, так и встроенными технологиями.

Самый дорогой и амбициозный отечественный автомобиль на четвертом месте. Aurus Senat (45% голосов) - как пропуск в самый узкий и закрытый круг первых лиц.

Zeekr 001 (42% голосов) научил разбираться киловатт-часах и стандартах зарядных разъемов, а заодно наглядно показал, чем рискуют серферы на волнах параллельного импорта. Дистанционная блокировка мультимедийных систем из Китая превращает Zeekr в телегу.