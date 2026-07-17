Автоэксперт назвал кроссоверы, которые не стоят своих денег

Автомобильный эксперт Александр Ковалев назвал "Российской газете" кроссоверы, которые не стоят своих денег.

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"Сложно выделить какие-то конкретные модели, особенно если говорить именно о самых переоцененных кроссоверах. Поэтому я бы, наверное, ответил на уровне стран. И в первую очередь это, конечно, японские автомобили - Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Пяти- или шестилетние машины с пробегом более 100 тысяч километров сейчас могут стоить на уровне, а иногда и дороже новых китайских аналогов, больше 3 млн рублей.

Японцы, да, надежные, у них подтвержденная репутация, хорошая ликвидность. Не у всех и не всегда, конечно, но в целом с этим все нормально. Только за эти деньги вы получаете уже возрастную, морально устаревшую машину - и внешне, и внутри, и с точки зрения технологий.

Скорее всего, это будет простая комплектация, двухлитровый атмосферный двигатель, старый автомат или вариатор, почти полное отсутствие электронных помощников и многих функций, которые сейчас уже воспринимаются как обычные. Забудьте про нормальные экраны, камеры, адаптивный круиз, удержание в полосе и так далее. Значительная часть цены - это вера в беспроблемное будущее", - отметил специалист.