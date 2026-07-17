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Автоэксперт Ковалев назвал кроссоверы, которые не стоят своих денег

Российская Газета

Автомобильный эксперт Александр Ковалев назвал "Российской газете" кроссоверы, которые не стоят своих денег.

Автоэксперт назвал кроссоверы, которые не стоят своих денег
© Российская Газета
"Сложно выделить какие-то конкретные модели, особенно если говорить именно о самых переоцененных кроссоверах. Поэтому я бы, наверное, ответил на уровне стран. И в первую очередь это, конечно, японские автомобили - Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Пяти- или шестилетние машины с пробегом более 100 тысяч километров сейчас могут стоить на уровне, а иногда и дороже новых китайских аналогов, больше 3 млн рублей.

Японцы, да, надежные, у них подтвержденная репутация, хорошая ликвидность. Не у всех и не всегда, конечно, но в целом с этим все нормально. Только за эти деньги вы получаете уже возрастную, морально устаревшую машину - и внешне, и внутри, и с точки зрения технологий.

Скорее всего, это будет простая комплектация, двухлитровый атмосферный двигатель, старый автомат или вариатор, почти полное отсутствие электронных помощников и многих функций, которые сейчас уже воспринимаются как обычные. Забудьте про нормальные экраны, камеры, адаптивный круиз, удержание в полосе и так далее. Значительная часть цены - это вера в беспроблемное будущее", - отметил специалист.