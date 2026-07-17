Почему Corvette оказался дешевле Porsche

Chevrolet Corvette C8 остается одним из немногих современных спорткаров, который сохранил атмосферный двигатель V8 и среднемоторную архитектуру. Сейчас такие автомобили можно найти и на российском рынке.

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По информации SPEEDME.RU, покупателям доступны сразу несколько исполнений модели. Базовый Stingray стоит около 17,1 млн рублей, гибридный E-Ray оценивается примерно в 21,9 млн рублей, а вершину линейки занимает Corvette ZR1 стоимостью около 41 млн рублей.

Самый доступный вариант оснащен атмосферным 6,2-литровым V8 мощностью 482 л.с. Помимо спортивной техники, автомобиль предлагает современное оснащение, включая аудиосистему Bose, проекционный дисплей, вентиляцию сидений и поддержку Apple CarPlay и Android Auto. При этом журналисты советуют внимательно проверять комплектацию каждого автомобиля, поскольку объявления могут содержать объединенный список оборудования разных версий.

На фоне европейских конкурентов Corvette выглядит интересно. Новый Porsche 911 и Mercedes-AMG GT стоят заметно дороже, а McLaren Artura оценивается почти в 28 млн рублей. Даже BMW M4 с близкой стоимостью остается автомобилем другого класса благодаря четырем местам и иной философии.

Тем, кто хочет совместить мощность и полный привод, адресован Corvette E-Ray с гибридной установкой мощностью 655 л.с. Для поклонников экстремальной техники существует ZR1, двигатель которого развивает 1064 л.с. Однако такой автомобиль предлагается исключительно под заказ, а его содержание потребует серьезных расходов.

Авторы исследования считают, что именно Stingray остается наиболее логичным выбором. Он предлагает яркие эмоции от вождения, атмосферный V8 и редкость на дорогах, сохраняя при этом более привлекательную цену по сравнению со многими европейскими спортивными автомобилями. Вместе с тем потенциальным владельцам советуют учитывать низкий дорожный просвет, дорогой ремонт, сложности с поставкой некоторых деталей и необходимость тщательно проверять документы перед покупкой.