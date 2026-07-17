В Краснодаре уменьшилось число АЗС с любым видом топлива

По состоянию на утро 17 июля в Краснодаре работают 63 автозаправочные станции. В течение дня ситуация может меняться. Об этом сообщает МЦУ города.

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Накануне, 16 июля, в краевом центре работали 69 заправок, а 15 июля функционировали 66 АЗС.

По данным мониторинга, топливо разных марок отпускают: АИ-92 - на 46 АЗС; АИ-95 - на 40 АЗС; АИ-100 - на 9 АЗС; дизельное топливо - на 57 АЗС.

Вчера топливо на заправках города было представлено следующим образом: АИ-92 - на 51 АЗС; АИ-95 - на 41 АЗС; АИ-100 - на 12 АЗС; дизельное топливо - на 61 АЗС.

На некоторых заправках по решению владельцев введены ограничения - топливо заливают только в баки.

Еще 40 АЗС временно не работают, а 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

В МЦУ Краснодара отметили, что сейчас принимаются меры для стабилизации обстановки. Водителей призывают не создавать запасы топлива - это позволит сократить очереди и сохранить бензин доступным для всех.