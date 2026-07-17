Раскрыты технические характеристики и детали Audi Nuvolari

Первый серийный автомобиль, выполненный в новом дизайнерском ключе.

© Чемпионат.com

Наследник R8, родственник Lamborghini, оммаж легенде 1930-х, самый быстрый и самый мощный серийный Audi в истории, ставший первым гибридным суперкаром из Ингольштадта. Всё это — новый Audi Nuvolari.

Немецкий автопроизводитель обещал к 2030-му выпускать исключительно электромобили, а с 2026 года все новые модели должны были иметь полностью электрическую силовую установку, однако ситуация на рынке вынудила отказаться от изначальных планов.

В итоге о тотальной электрификации модельной гаммы Audi речи уже не идёт, а в линейку возвращаются спорткары. Audi R8 с производства сняли весной 2024 года, но её преемника долго ждать не пришлось — этим летом компания показала Nuvolari.

Самый мощный, самый быстрый серийный автомобиль в истории «четырёх колец», а вместе с этим первый серийный гибридный спорткар марки. Который сочетает в себе современные технологии, футуристичный дизайн и историческое наследие.

Почему Nuvolari и при чём тут Auto Union

Имя выбрано не случайно и совсем не для красоты. Тацио Нуволари — один из величайших гонщиков в истории автоспорта. Итальянец, одержавший 61 победу в гонках Гран-при, в 1930-е выступал за Auto Union — прямого предшественника нынешней Audi — и укрощал тех самых легендарных среднемоторных монстров с наддувными многоцилиндровыми двигателями, что определили целую эпоху предвоенных гонок. Сама Audi описывает Нуволари как человека, известного бесстрашием, изобретательностью, самоотдачей и одержимого стремлением побеждать.

Новый суперкар стал двойной отсылкой к истории бренда. В 2026 году Audi впервые с тех самых 1930-х выставила собственную заводскую команду в Формуле-1, так что дорожный автомобиль, буквально сотканный из формульных решений, логично было назвать в честь гонщика, прославившего марку-прародительницу на трассах Гран-при.

Есть и третий уровень исторических отсылок. Имя Nuvolari у Audi уже звучало: в 2003 году на Женевском автосалоне показали концепт Nuvolari quattro — большого купе «гран-туризмо» с 5-литровым турбомотором V10 мощностью 600 л. с. Тот концепт работы Вальтера де Сильвы задал бренду новый визуальный язык на два десятилетия вперёд, включая фирменную решётку Singleframe.

Спустя 23 года история повторяется: новый Nuvolari снова открывает новую дизайнерскую философию Audi, только на этот раз её автор – другой человек и эпоха совсем другая.

Дизайн: монолит вместо привычного суперкара

Nuvolari — первый серийный автомобиль, выполненный в новом дизайнерском ключе Audi, который дебютировал на прошлогоднем шоу-каре Concept C и за который отвечает пришедший в Ингольштадт в 2024 году креативный директор Массимо Фрашелла. Идея заключается в «радикальной простоте» стиля Radical Next: вместо привычного суперкарового набора из воздуховодов, острых граней и массы мелких деталей ставка сделана на чистые поверхности, «натянутые» плоскости и сочетание плавных изгибов с угловатыми элементами.

Среднемоторная компоновка задаёт пропорции. Монолитный объём, приземистая посадка и мощный силуэт отсылают одновременно и к гоночным Auto Union эпохи ревущих 1930-х, и к последнему поколению Audi TT. Кузов окрашен в новый фирменный цвет Titanium: та же краска использована на Concept C и на болиде Audi R26 Формулы-1.

В сочетании с карбоновыми элементами она подчёркивает выверенные линии машины. С боков угадывается наследие R8 — характерное чёрное «лезвие» за дверью, а корма выглядит так, будто её позаимствовали прямо у гоночного автомобиля: массивный диффузор, воздуховоды и высоко поднятые выхлопные патрубки.

Каждый внешний элемент несёт строго определённую аэродинамическую функцию — от переднего сплиттера до заднего диффузора. Даже сплошные металлические кольца Audi интегрированы в выдвижное заднее крыло заподлицо. Снаряжённая масса машины — около 1750 кг, что чуть меньше, чем у технического «родственника» из Сант-Агата-Болоньезе.

Родство с Lamborghini Temerario

От внимательного взгляда не скроется, что Nuvolari не «переодетый R8», но и не проект полностью чистого листа. Технически он тесно связан с Lamborghini Temerario: обе марки входят в один концерн, так что Audi взяла у итальянского суперкара базовую архитектуру гибридной силовой установки, доработав её под себя и сделав мощнее.

Символично, что новым техническим директором Audi стал именно Рувен Мор — бывший главный технический директор Lamborghini, курировавший в компании как раз такие проекты. Машину создала небольшая, почти автономная команда из примерно 30 человек, включая инженеров и пилотов формульной программы, а разработку вели в очень сжатые сроки — в том числе чтобы успеть сертифицировать автомобиль до вступления новых экологических норм «Евро-7».

Силовая установка: V8 битурбо и три электромотора

Сердце Nuvolari — гибридная система с максимальной отдачей 1001 л. с. В основу лёг 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, выдающий 800 л. с. и 730 Нм крутящего момента. Мотор раскручивается до 10 000 об/мин, что прежде было характерно исключительно для гоночных агрегатов. К двигателю внутреннего сгорания добавлены три электромотора с аксиальным магнитным потоком мощностью по 150 л. с. каждый, а питает их литий-ионная батарея валовой ёмкостью 7,3 кВт·ч, что вдвое больше, чем у Lamborghini Temerario.

Компоновка электрической части устроена хитро. Два электромотора с масляным охлаждением стоят на передней оси и способны развить до 2150 Нм момента — они являются частью системы quattro и обеспечивают распределение тяги. Третий электромотор расположен между среднемоторным V8 и трансмиссией, замыкая всю схему.

В результате разгон с места до 100 км/ч занимает 2,6 секунды, а до 200 км/ч купе разгоняется за 6,8 секунды при максимальной скорости свыше 350 км/ч. Важная оговорка мелким шрифтом: эти цифры достигаются при определённых условиях: температуре батареи выше 28°C и заряде выше 80%. Разгон 0-100 км/ч на 10-ю секунду лучше, чем у Temerario, а в разгоне 0-200 км/ч новинка уже на полсекунды опережает родственный Lamborghini.

Quattro predictive ride: полный привод, который «думает» наперёд

Полный привод quattro — одна из ключевых технологий Audi, и в Nuvolari её вывели на новый уровень под именем quattro predictive ride. Система опирается на очень точную математическую модель состояния автомобиля: данные об угле поворота руля, ускорении, рыскании (вращении машины вокруг вертикальной оси) и текущем уровне сцепления непрерывно поступают в блок управления.

Ключевое слово во всём этом — «предикативная». Если система прогнозирует возможную потерю сцепления в повороте, она реагирует заранее и действует как единый комплекс: момент распределяется в оптимальной пропорции для стабилизации машины, тормоза адресными подтормаживаниями добавляют устойчивости, а активная аэродинамика подстраивает прижимную силу под дорожные условия. Именно электромоторы на передней оси стали основой этого инновационного распределения тяги, отвечая за точное прохождение поворотов и стабильность на высоких скоростях.

Любопытно: в отличие от Lamborghini, Audi использует пассивные амортизаторы, а не адаптивные — по словам Рувена Мора, это даёт более предсказуемую и эффективную работу подвески. Управляет всем этим водитель Nuvolari через «шайбы» на руле.

Доступны четыре режима, по-разному расставляющие приоритеты между силовой установкой, динамикой и экономичностью: E-Hybrid — движение на электротяге для города и коротких дистанций; Balanced — баланс комфорта, экономичности и производительности; Dynamic — обострённые реакции, больше проворности и точности; Dynamic+ — силовая установка целиком подчинена эмоциональной езде.

Для трека есть отдельный Track Mode с тонкой настройкой антипробуксовки под стиль и уровень сцепления — от Wet до Dry и от Race до полного отключения контроля тяги (TC Off), вплоть до езды на физическом пределе шин.

Кузов: Audi Space Frame с карбоновой «кожей»

Nuvolari построен вокруг лёгкой, но максимально жёсткой на кручение платформы. Audi объединила проверенную технологию Audi Space Frame с карбоновым кузовом — практически все внешние панели впервые в истории марки выполнены из углепластика.

Все карбоновые компоненты разработаны с применением опыта Формулы-1. Ключевой элемент — технология препрега, при которой предварительно пропитанные смолой углеволокна формуют, а затем отверждают под высоким давлением и температурой, добиваясь максимальной прочности при минимальной массе.

Панели делают вручную, точной выкладкой, где качество исполнения одинаково важно и для прочности, и для внешнего вида. Такой процесс позволяет реализовать сложнейшую геометрию — от структурных элементов дверей до вертикальных силовых стоек, направляющих поток воздуха через скрытый воздуховод S-Duct.

В зонах, подверженных воздействию особо высоких температур, применяются специальные термостойкие материалы, которые заодно работают как визуальные акценты. И ещё одной новинкой для серийной Audi стали кованые колёса с центральной гайкой крепления, которые ранее на моделях компании не применялись.

Активная аэродинамика от Халка и Габи

За счёт активных аэродинамических элементов машина получила лаконичный экстерьер и максимально эффективную работу в экстремальных условиях движения. Система, которую настраивали пилоты заводской команды Audi Revolut F1 Team немец Нико Хюлькенберг и бразилец Габриэл Бортолето, подстраивает аэродинамику под темп езды.

Передние воздухозаборники обеспечивают охлаждение тормозов и оптимальный тепловой режим двигателя и гибридных компонентов, а воздуховод в передней части кузова — тот самый S-Duct — повышает аэродинамическую эффективность передней оси, добавляя прижимной силы и снижая подъёмную силу на высоких скоростях.

Центральный элемент — выдвижное адаптивное заднее крыло с тремя конфигурациями: Closed, Low Downforce (LD) и High Downforce (HD). В положении Closed крыло убрано для минимального аэродинамического сопротивления. При выборе режимов движения Dynamic, Dynamic+ и Track крыло работает полностью автоматически: на прямых система уходит в LD ради максимальной скорости и стабильности. Знакомая по Формуле-1 система DRS активируется вручную отдельной кнопкой на руле, ещё сильнее опуская крыло и добавляя скорости.

При торможении и прохождении поворотов крыло переходит в HD-положение, и в этой конфигурации аэродинамика Nuvolari — в зависимости от ситуации — создаёт более 400 кг прижимной силы. Управлять положением крыла можно и вручную, шайбой на руле, во всех режимах, кроме E-Hybrid.

Тормоза уровня болида Формулы-1

Тормозная система дорожного суперкара разработана ради одного — максимальной эффективности замедления за счёт точного взаимодействия классической гидравлики и снижения скорости за счёт рекуперации энергии для заряда батареи. В основе — новая система Audi Ceramic Pro и электрогидравлическая схема brake-by-wire: педаль функционально отвязана от реального усилия на колёсах, что обеспечивает стабильную и точную обратную связь.

Тормозные диски, как и в Формуле-1, выполнены из карбон-керамики. Специальная система внутреннего охлаждения улучшает обдув и теплоотвод по сравнению с обычными карбон-керамическими системами. Итоговая цифра впечатляет: способность поглощать энергию торможения для Nuvolari заявлена до 2,8 МВт, на уровне современного болида Ф-1. Это гарантирует стабильное замедление без перегрева и «пропадания» тормозов даже при интенсивной езде по гоночным трассам.

Динамический менеджмент энергии

Система управления энергией тоже вдохновлена автоспортом. Стратегии «буста» и рекуперации жёстко увязаны с распределением момента, а сама машина непрерывно управляет балансом между отдачей мощности и возвратом энергии в зависимости от условий, сцепления и стиля езды.

Адаптивные алгоритмы движения накатом и рекуперативного торможения возвращают энергию в аккумулятор почти на всех фазах движения. На передней оси значительную часть замедления берёт на себя электрика: чисто электрическое торможение возможно с замедлением до 0,3 G, что покрывает львиную долю сценариев в повседневной и активной езде. Ярче всего интегрированная архитектура проявляется в функции Launch Control, где система адресно использует запасённую энергию для максимального разгона

Интерьер: дух Auto Union и две цветовые зоны

Салон целиком заточен под процесс вождения. Максимально лаконичная архитектура, все органы управления сконцентрированы в пределах досягаемости водителя, а ключевые элементы интерфейса, цифровые дисплеи и физические клавиши подчинены единой логике и находятся в поле зрения человека за рулём.

Цветовые акценты в оформлении панели приборов — отсылка к легендарному гоночному Auto Union Type C, к эпохе рекордов скорости 1930-х. Этот приём продолжен в общей концепции салона, разделённого на две зоны: передняя часть выполнена в тёмном цвете, а задняя — в более светлом оттенке Shadow Dune. Лёгкие кресла с карбоновым основанием снижают массу и обеспечивают точную боковую поддержку.

Что в итоге

Audi Nuvolari — это одновременно и неожиданный разворот марки, и логичный шаг в её развитии. Разворот — потому что бренд, ещё недавно обещавший полную электрификацию, выкатывает бензиново-гибридный флагман с V8, развивающим 10 000 об/мин. Логичный — потому что после дебюта в Формуле-1 компании не хватало подобной машины, названной именем гонщика Auto Union. Место ушедшего R8 наконец занято, причём куда более амбициозной машиной.

Всего выпустят 499 экземпляров Audi Nuvolari, поставки которой клиентам начнутся в первой половине 2027 года, что чётко позиционирует новинку: это не «повседневный» суперкар, каким был R8, а коллекционная машина. Официально Audi цену пока не раскрыла, но, по данным зарубежных СМИ, в Германии стартовая стоимость составляет порядка € 600 000, причём автомобиль будет доступен только с левым рулём.

Конкурентов у новинки достаточно — от «родственного» Lamborghini Temerario до моделей Ferrari и McLaren, а по уровню мощности Nuvolari заходит на территорию гиперкаров. Интересно, что по совокупной отдаче мощность силовой установки Nuvolari повторяет отдачу Bugatti Veyron 2005 года, однако то, что 20 лет назад было гиперкаром, сегодня уже просто суперкар. Тем интереснее, сможет ли новый Audi Nuvolari стать для мирового автопрома такой же знаковой моделью, как французский гиперкар.