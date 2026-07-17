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Попали в яму и поехали дальше? Эта ошибка может дорого обойтись владельцу авто

Моя Москва.онлайн

Глубокая яма на дороге не всегда оставляет заметные следы на автомобиле. Колесо может остаться целым, подвеска не издавать посторонних звуков, а внешне машина выглядит полностью исправной. Однако специалисты предупреждают, что последствия иногда скрываются значительно глубже.

Повреждение подрамника автомобиля: симптомы и способы диагностики
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Автомеханик Алексей Степанцов рассказал изданию 32CARS.RU, что после сильного удара может сместиться подрамник — конструкция, на которой закреплены элементы подвески и рулевого управления. На некоторых автомобилях к нему также крепятся опоры двигателя и трансмиссии.

Если крепления изменили свое положение даже незначительно, автомобиль начинает вести себя иначе. Машину может постепенно уводить с прямой, руль перестает занимать привычное положение, а после регулировки сход-развала проблема через некоторое время возвращается.

Специалист отметил, что особенно внимательно следует относиться к автомобилям с коррозией, изношенной подвеской или низкопрофильными шинами. В подобных случаях вероятность скрытых повреждений после сильного удара становится выше.

Определить проблему без осмотра снизу бывает сложно. На сервисе проверяют сварные швы, крепления, состояние металла, площадки сайлентблоков и рулевую рейку. При необходимости выполняется инструментальное измерение геометрии, поскольку обычная компьютерная диагностика подобных неисправностей не показывает.

Такие дефекты встречаются и у автомобилей, которые никогда официально не попадали в ДТП. Именно поэтому при покупке машины с пробегом специалисты советуют не ограничиваться проверкой кузова и электронных систем, а обязательно осмотреть автомобиль снизу.

Если после попадания в яму автомобиль начал уходить в сторону, изменилось положение руля, появились щелчки под нагрузкой или шины стали изнашиваться неравномерно, откладывать визит в сервис не стоит. В подобных ситуациях своевременная диагностика поможет выявить скрытые повреждения до того, как они приведут к более серьезному ремонту.