В каких регионах выгоднее покупать новый автомобиль

Желание сэкономить на покупке нового автомобиля нередко заставляет покупателей искать предложения в других регионах. Как отмечает издание SPEEDME.RU, иногда разница действительно достигает нескольких сотен тысяч рублей, но специалисты предупреждают: средняя стоимость автомобилей не всегда отражает реальную ситуацию на рынке.

По данным Авто.ру Бизнес, в июне сильнее всего средняя цена новых автомобилей снизилась в Ростовской области. Также уменьшение показателя отмечено в Краснодарском крае, Москве и Московской области, Башкортостане и Вологодской области.

Однако причина может заключаться вовсе не в том, что каждая машина стала дешевле. Средняя стоимость меняется вместе со структурой предложений. Если в продаже появляется больше доступных моделей или уменьшается количество дорогих автомобилей, общий показатель снижается автоматически.

В то же время в некоторых регионах автомобили, наоборот, стали дороже. Такой рост отмечен в Воронежской области, Новосибирской и Ульяновской областях, а также в Адыгее.

Если говорить об отдельных моделях, то наиболее заметное снижение средней цены в июне показал Geely Atlas. Еще более ощутимое уменьшение стоимости в денежном выражении произошло у Zeekr 9X. Также дешевле стал Exeed VX.

Перед тем как отправляться за автомобилем в другой город, специалисты рекомендуют сравнить одинаковые комплектации, уточнить наличие машины, условия гарантии и статус электронного ПТС. Не менее важно запросить окончательную стоимость без обязательного кредита, трейд-ина, КАСКО и другого дополнительного оборудования.

После этого остается подсчитать расходы на доставку или поездку, включая транспорт, проживание, диагностику и оформление документов. Только если разница сохранится после всех затрат, покупку в другом регионе можно считать действительно выгодной.