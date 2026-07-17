Как и почему не довели до конца модернизацию знаменитого "Рафика"

Легендарный советский микроавтобус РАФ 2203 "Латвия", вставший на конвейер завода в городе Елгаве (Латвийская ССР) в феврале 1976 года, прошел за производственный цикл серию модернизаций. Журнал "За рулем" о главных этапах производства модели, выпускавшейся до 1997 года.

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В 1987 году началось производство обновленного микроавтобуса, который в народе к тому моменту называли "Рафик" (из-за аббревиатуры РАФ). Автомобиль получил обозначение РАФ-2203-01 и в основном косметические изменения: новые внешние зеркала, подфарники, бамперы и так далее.

В начале 1990-х годов начался выпуск РАФ-22038-02 - исполнения, которое получило новый руль и видоизмененную комбинацию приборов с элементами от "Москвича-2140SL". Кроме того, вместо двух гидровакуумных усилителей установили один более современный и надежный вакуумный. Также часть автомобилей стали комплектовать фароочистителями и люками в крыше. На всех версиях применялся агрегат ЗМЗ 402. При объеме 2,45 л он выдавал 100 л.с.

При этом фактически это был переходный вариант к исполнению с гораздо более глубокой модернизацией. Увы, машина нового поколения, для которой завод в Елгаве совместно с НАМИ разработал новую бесшкворневую переднюю подвеску и передние дисковые тормоза с механизмами от "Нива ВАЗ 21213", а также 16 клапанный двигатель ЗМЗ 406, усиленный кузов с люком в крыше, а также рестайлинговый салон, не пошла в серию.

К 1997 году производственные цепочки были нарушены, к тому же Латвия потеряла главный рынок - Россию. Завод в Елгаве в итоге признали банкротом, а выпуск машин в Елгаве был окончательно свернут. Всего за время производства было собрано около 180 тысяч РАФ-2203 всех модификаций.

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