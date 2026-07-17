В РОАД рассказали о необходимости изменений в ЭПТС

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) считают, что рынку необходимы прозрачные правила работы с новыми автомобилями и автомобилями с пробегом, развитие цифрового паспорта жизненного цикла на базе ЭПТС, единые стандарты сервиса, а также понятное распределение ответственности между участниками рынка.

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Кроме того, ассоциация продолжает работу над проектом федерального закона о жизненном цикле колесных транспортных средств. Его цель - сформировать понятные правила для всех этапов жизни автомобиля: от реализации и обслуживания до вторичного оборота и утилизации.

Ранее в РОАД предложили запустить программу утилизации автомобилей старше 20 лет. Также стало известно, что за четыре года средняя стоимость нового легкового автомобиля в России увеличилась с 2,38 млн до 3,33 млн рублей.