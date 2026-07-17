ДВС сохранит лидирующие позиции в мире

Двигатель внутреннего сгорания еще долго будет сохранять лидирующие позиции в мировом автопроме, однако доля электромобилей и автомобилей на газомоторном топливе продолжит расти. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопросы сотрудников "Автоваза".

"Я не думаю, что автомобиль с двигателем внутреннего сгорания когда-то уйдет. Доля углеводородов в экономике мира сохраняется очень высокой, примерно 85%. И длительное время они будут сохранять доминирующее положение. Да, будет доля электромобилей расти, автомобилей на газе. Но автомобили с ДВС будут оставаться. Тем более, я знаю, что многие производители работают над новым поколением двигателей - они получаются очень качественными, производительными, динамичными и экологичными", - сказал Новак.

Он отметил, что в России уже выпущено несколько тысяч электромобилей, государство поддерживает развитие этой сферы, в том числе субсидирует строительство зарядных станций.

Активно развивается и газомоторное топливо.