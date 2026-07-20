Как правильно помыть двигатель автомобиля

Эксперты дали советы по правильной и безопасной мойке двигателя автомобиля.

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Мыть двигатель автомобиля – задача неоднозначная и требующая осмысленного подхода. В одних ситуациях от этой процедуры лучше отказаться, в других она жизненно необходима.

Скажем, если вы собрались гнать машину на ремонт, мотор трогать не стоит. Масляные потеки – отличный ориентир для механика, чтобы быстро найти утечку. То же касается и продажи: идеально чистый мотор насторожит покупателя куда больше, чем его запыленный вид.

А вот после зимы, когда под капотом скапливается смесь пыли с едкими антигололедными реагентами, мойка становится спасением. Если из двигателя подтекает масло или антифриз, грязь нарастает быстрее, так что процедуру можно проводить чаще. Внедорожная эксплуатация тоже входит в список показаний.

Наросшая «шуба» – это не просто вопрос эстетики. Она действительно работает как шуба, мешая охлаждению, что может привести к перегреву и дорогостоящему ремонту. Плюс ко всему, слои грязи становятся проводником для утечки тока, сбивая работу датчиков и навесного оборудования. Агрессивная «химия» в составе отложений ускоряет коррозию металла и убивает пластик с резиной.

Чистить мотор лучше паром. Парогенератор подает струю под давлением всего 9 бар (в отличие от «Керхера», который выдает 160 бар и выше). Из-за меньшей плотности и высокой температуры пар отлично размягчает застарелую грязь в самых трудных местах, при этом риск повредить электронику минимален.

Если решили делать все сами, подготовьтесь. Вам понадобятся перчатки и респиратор – составы для мотора могут вызвать аллергию. Возьмите кисти разного размера, ножницы, полиэтилен и фольгу для защиты уязвимых узлов, а также специальную автохимию. Не экономьте на тряпках и бумажных полотенцах.

Категорически не берите обычную активную пену для кузова или дешевую бытовую химию. В отличие от них, спецсредства для моторов не окисляют контакты и безопасны для резины и пластика. Сода и мыло против масляных отложений вообще бессильны.

Профессиональные средства бывают на водной основе или на базе нефтепродуктов. Среди них есть концентраты (самый экономичный вариант), спреи и готовые к применению жидкости. Перед покупкой всегда смотрите на срок годности – обычно он не превышает трех лет.

Вот как действовать в гараже:

Процесс требует внимания. Мойте мотор в помещении с хорошей вентиляцией или на площадке с дренажем. Двигатель должен быть остывшим (оптимум – 30-40 °С). Лить холодную химию на раскаленный мотор чревато деформацией ГБЦ.

Перед началом обязательно обесточьте авто, скинув минусовую клемму. И никогда не используйте аппараты высокого давления. Даже если в сервисе уверяют, что все ок, лучше отдать машину в детейлинг-студию с гарантией на такие работы.

Опасна не сама мойка, а сочетание агрессивной химии и мощной струи воды. Последствия – коррозия, повреждение проводки, генератора, срыв крепежа, вымывание смазки и, как итог, заклинивание деталей. Восстановление может стоить целое состояние.

Многие любят заливать все WD-40. Не делайте этого. Это не очиститель, а смазка-растворитель. Минеральные масла в его составе после высыхания образуют липкую пленку, которая притягивает еще больше грязи.

Если машина на гарантии, мойте мотор только на проверенном СТО, которое берет на себя ответственность. И все равно лучше стоять рядом и контролировать процесс.

Главные выводы: мойка двигателя нужна, чтобы убрать масло, антифриз и реагенты, особенно после зимы. При активной езде (особенно по бездорожью) проводите ее чаще. Покупайте только специализированные составы, не используйте «Керхер», а все работы делайте с головой и техникой безопасности.

Ранее «За рулем» рассказывал, как правильно мыть подкапотное пространство, чтобы не навредить электронике.