Стало известно, сколько машин Volga купили с момента старта продаж

В первый неполный месяц продаж марка Volga реализовала в России 129 машин, сообщают "Китайские автомобили" со ссылкой на "Автостат Инфо".

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Лидером по регистрациям стал флагманский кроссовер Volga K50 - 55 единиц. Volga K40 в июне поставили на учет в количестве 46 экземпляров, а седанов C50 - 24. В статистику также попали 4 кроссовера Volga K30, которые в серию так и не пошли.

На данный момент автомобили марки можно приобрести в 40 официальных дилерских центрах в 20 городах России. Накануне старта продаж 19 июня торговая сеть состояла из 25-30 автоцентров.

Напомним, кроссовер Volga K50 оценили в 4 344 900, 4 649 000 и 4 799 000 рублей в зависимости от оснащения. Кроссовер Volga K40 представлен в четырех комплектациях и стоит от 2 849 000 до 3 899 000 рублей. Седан Volga C50 оценили в 2 999 000, 3 249 000 и 3 399 000 рублей в зависимости от версии.

Ранее эксперт Кадаков оценил рыночные перспективы автомобилей Volga.