Одна настройка электромобиля способна экономить тысячи рублей

Многие владельцы электромобилей подключают машину к зарядке сразу после возвращения домой, не задумываясь о стоимости электроэнергии. Между тем при многотарифной системе учета именно вечер может оказаться самым дорогим временем для пополнения запаса энергии.

Расчеты SPEEDME.RU показывают, что в Москве при аккумуляторе емкостью 75 кВт·ч разница между дневной и ночной зарядкой достигает примерно 410 рублей за один полный цикл. За несколько недель эксплуатации сумма может превысить четыре тысячи рублей.

При этом такая экономия возможна только у тех, кто пользуется многотарифным счетчиком. Если применяется единый тариф, время подключения автомобиля никак не влияет на итоговую стоимость. Перед настройкой расписания зарядки стоит проверить условия своего договора с поставщиком электроэнергии.

Не менее популярным остается совет ограничивать заряд аккумулятора уровнем 80%. Однако производители не считают это универсальным правилом. Tesla рекомендует владельцам ориентироваться на подсказки автомобиля, который сам отображает оптимальный ежедневный уровень заряда с учетом установленной батареи. Полную зарядку до 100% в ряде случаев советуют оставлять для поездок на большие расстояния.

Для большинства владельцев более полезной функцией станет автоматическое расписание зарядки. Автомобиль можно подключить сразу после приезда, но начать зарядку ночью, когда действует более выгодный тариф, а завершить процесс непосредственно перед выездом. Если же планируется установка мощной домашней станции, специалисты рекомендуют подключать ее через отдельную линию электроснабжения и доверять монтаж профессиональному электрику.