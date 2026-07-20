Эксперты рассказали, как восстановить автокрепеж своими силами

Многие автовладельцы возвращаются к самостоятельному обслуживанию своих машин. Это не только экономит деньги, но и позволяет быстрее восстановить автомобиль.

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Одним из ключевых этапов ремонта является очистка крепежа. За годы эксплуатации он покрывается пылью и техническими жидкостями, что делает его непригодным для дальнейшего использования. Но что делать, если магазин запчастей далеко, а деталь нужна срочно?

Эксперты "Автовзгляда" отмечают, что крепеж на старых иномарках часто долговечен благодаря качественному изготовлению и правильной смазке, что позволяет использовать его вторично. Однако его необходимо очистить от накопившихся загрязнений.

Для этого можно использовать простой и эффективный способ, который не требует специальных инструментов и навыков. Вам понадобится пластиковый стаканчик от мороженого, сверло, "бита" от щетки для чистки ковров и любой очиститель (бензин, растворитель и т.д.).

Специалисты портала поделились и незамысловатой инструкцией:

1. Просверлите в крышке стаканчика отверстие, в которое войдет "бита" щетки.

2. Засыпьте в стаканчик крепеж, который нужно очистить.

3. Залейте очиститель.

4. Соберите конструкцию и подсоедините шуруповерт.

5. Запустите "центрифугу" на низкой скорости.

Важно помнить, что крышка стаканчика может быть недостаточно плотной, поэтому нужно быть крайне осторожным и проводить процедуру только на низкой скорости. Однако эффект превзойдет все ожидания: за несколько минут крепеж очистится до заводского состояния, и вы сможете использовать его снова.

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