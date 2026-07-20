Названы автомобили, которые более десяти лет не меняли поколение

Автомобильная индустрия привыкла обновлять модели каждые несколько лет, однако некоторые машины продолжают выпускаться гораздо дольше. Как отмечает издание «ТАРАНТАС НЬЮС», вместо нового поколения производители ограничиваются модернизацией техники, дизайна и оборудования.

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Именно такие модели собрали в своем списке журналисты SlashGear. В него вошли Tesla Model X, Mazda MX-5, Lexus IS, Dodge Durango и Mitsubishi Outlander Sport.

История Tesla Model X началась в 2015 году и завершилась без смены поколения. После нескольких масштабных обновлений компания объявила о прекращении программы, а индивидуальные заказы на модель больше не принимаются.

Mazda MX-5 поколения ND также остается в строю уже более десяти лет. Новые цвета кузова и расширение списка оснащения позволяют поддерживать интерес к родстеру, но официального преемника производитель пока не представил.

Похожая ситуация сложилась и с Lexus IS. Седан регулярно обновляют, однако третье поколение продолжает оставаться актуальным с 2013 года.

Настоящим ветераном считается Dodge Durango. Его нынешнее поколение выпускают с 2011 года, а смена модели ожидается только в 2029-м. Это может сделать жизненный цикл внедорожника одним из самых продолжительных в своем сегменте.

Самым возрастным участником списка остается Mitsubishi Outlander Sport для североамериканского рынка. При этом в разных странах под знакомыми названиями сегодня могут продаваться совершенно разные автомобили.

Авторы материала отмечают, что возраст поколения не всегда означает техническую отсталость. Многие модели за годы производства заметно меняются, однако покупателям стоит понимать разницу между очередным рестайлингом и полностью новым автомобилем.