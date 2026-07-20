Автоэксперт назвал самые уязвимые детали машины в жару выше 30 градусов

Технический специалист объяснил россиянам, почему водителям важно готовить автомобиль к аномальной жаре заранее.

© Vse42.ru

После серии дождей и временного похолодания в Ростовской области во второй половине июля температура воздуха вновь поднимется до +30 градусов и выше. Для автомобилистов это сигнал проверить систему охлаждения – в жару она работает на пределе, особенно в городских пробках.

Технический специалист крупнейшего дистрибьютора автозапчастей Rossko Константин Ершов рассказал, что летом важно следить не только за уровнем антифриза, но и за состоянием элементов, помогающих двигателю избавляться от лишнего тепла.

Одной из самых частых причин перегрева эксперт назвал загрязнение радиаторов. На их поверхности скапливаются пыль, песок, насекомые и тополиный пух, превращаясь в настоящую "броню". Сквозь такой слой плохо проходит воздух, и охлаждение двигателя резко ухудшается. Особенно опасна эта ситуация при медленной езде и длительном стоянии в пробках – без достаточного воздушного потока нагрузка на систему возрастает критически.

Отдельное внимание Ершов советует уделить вентилятору охлаждения. Именно этот механизм поддерживает рабочую температуру двигателя, когда автомобиль стоит или едет с небольшой скоростью. Если вентилятор сломан или работает неправильно – перегрев практически неизбежен.

Проверить работу системы можно после прогрева автомобиля. Перед дальними поездками эксперт также рекомендует убедиться в исправности датчиков, электропомп и других электронных компонентов. Простая профилактика может спасти от дорогостоящего ремонта в самый разгар сезона. Об этом пишет Rostov Gazeta.