В нотариате сообщили о росте количества автомобилей в залоге

В Федеральной нотариальной палате России сообщили "РГ" о росте количества автомобилей, находящихся в реестре уведомлений о залоге движущего имущества. Проще говоря, на таких машинах висят долги. Если купить автомобиль, находящийся в списке, то, скорее всего, ездить на нем придется недолго: машину заберут кредиторы продавца.

© Российская Газета

Сейчас в реестре значится свыше 15,4 миллиона транспортных средств. Для сравнения, год назад в реестре было 13,6 миллиона таких уведомлений. В целом транспортные средства составляют 60 процентов записей в залоге. Надо напомнить, что хотя реестр нотариата был в свое время создан для защиты автомобилистов, в нем фиксируются данные не только о заложенных авто, но и в целом о различном движимом имуществе, находящемся в залоге, - от техники и драгоценностей до сельскохозяйственных животных и саней с оленями. На сегодняшний день реестр уведомлений о залоге движимого имущества, который создала и ведет Федеральная нотариальная палата, содержит 26,8 млн записей (на 15% больше, чем было год назад).

"Реестр уведомлений о залоге движимого имущества (РУЗДИ) начал работу на базе Единой информационной системы нотариата в 2014 году, - напоминают в нотариате. - Он был запущен для решения существовавшей на тот момент масштабной проблемы. Дело было в том, что собственники перепродавали залоговые машины, не сообщая новым владельцам об этой "маленькой детали". Или одно и то же ТС попадало под залог разным кредиторам".

Реестр нотариата очень быстро стал "палочкой-выручалочкой" и для обычных покупателей, и для кредиторов. Залогодержатель может публично зафиксировать свои права. А любой желающий может оперативно проверить конкретное ТС или другое движимое имущество на предмет залога. Как итог: новые владельцы могут избежать неприятных сюрпризов и защитить свои права, кредиторам проще отстаивать свои законные интересы. А залоговые отношения и рынок в целом стали более предсказуемыми и прозрачными. В нотариате объяснили, как работает проверка в РУЗДИ.

Почему надо проверять

Покупка залогового автотранспорта может повлечь серьезные проблемы. Предположим, некто Сергей взял кредит у банка под залог своей машины, а затем продал ее ни о чем не подозревающему Павлу. Последний сможет поставить транспортное средство на учет в ГИБДД и спокойно ездить на нем. Однако, если прежний владелец перестанет выполнять свои обязательства перед банком, Павлу придется расплачиваться по его долгам или он рискует потерять машину. Банк может обратиться в суд и изъять ее.

Избежать такой ситуации поможет проверка автомобиля перед покупкой через залоговый реестр нотариата.

Как проверять

Воспользоваться сервисом можно круглосуточно и абсолютно бесплатно, не нужна даже регистрация. Для этого нужно зайти на страницу реестра на портале Федеральной нотариальной палаты, выбрать вкладку "Найти в реестре" и раздел "По информации о предмете залога". Затем необходимо заполнить хотя бы одно поле - VIN либо ПИН-код автомобиля, номер шасси или кузова. Также можно проверить и самого продавца, посмотреть, есть ли в его владении движимое имущество, которое находится в залоге. Данные человека, российской или иностранной компании надо ввести в разделе "По информации о залогодателе".

Если система не выдает никаких данных, значит нет сведений о том, что на интересующее вас авто наложены соответствующие обременения. Также можно планировать сделку, если имущество числится в реестре со статусом "Исключен". Такая пометка означает, что машина была в залоге, но теперь ее владелец рассчитался по долгам и автомобиль "чистый". А вот если вы видите статусы "Включен" или "Изменен", значит, автомобиль находится под залогом, и вместе с ним вы рискуете купить долги владельца.

Бывает и так, что в одной записи залогодержатель перечисляет сразу несколько разных ТС. Например, так случается, когда автосалон получает кредит в банке под залог товара в рамках одного договора о залоге. Когда одно из транспортных средств выходит из-под обременения, банк присылает уведомление об изменении записи и список оставшихся ТС под залогом. То есть запись остается, но список машин под залогом - обновляется.

По умолчанию поиск в реестре осуществляется только по актуальным сведениям, и, если ТС исключили из списка залоговых, информация о нем найдена не будет. Однако, если отметить пункт "поиск во всех уведомлениях", вы можете увидеть список оставшихся залоговых машин, даже если интересующего вас авто в нем уже нет, при этом сведения об исключенном ТС будут фигурировать в истории изменений.

Кто и как вносит информацию в реестр

Возможность вносить сведения в РУЗДИ, как и в другие реестры и сервисы, работающие на базе ЕИС нотариата, есть только у нотариусов. Уведомление о залоге регистрируется нотариусом после получения информации от залогодержателя (чаще всего это банк) или залогодателя (человек или организация, которые взяли кредит под залог автомобиля).

Нотариус проверяет, корректно ли заполнено уведомление, содержит ли оно все предусмотренные законом сведения: данные о залогодателе и залогодержателе, предмет и основание залога, документы, подтверждающие полномочия представителя. При этом ответственность за достоверность представленных сведений лежит на лице, которое подписало и подало уведомление.

База данных нотариата помогает определить старшинство залога, если имущество было заложено многократно, поскольку сервис фиксирует даты всех уведомлений.

Что будет, если банк не внес информацию в реестр

Закон не обязывает банк или должника подавать нотариусу уведомление о залоге. Но если залогодержатель об этом не сообщил, все риски он принимает на себя. В этом случае обратить взыскание на заложенное имущество, проданное добросовестному покупателю, практически невозможно.

Аналогичная ситуация - если банк опоздал с подачей уведомления, и машина была приобретена до внесения сведений в РУЗДИ. Дата появления соответствующей записи фиксируется в реестре и не может быть изменена. Поэтому, если после покупки авто вы увидите, что машина в залоге, но дата возникновения этого залога позже, чем дата сделки купли-продажи, вы считаетесь добросовестным покупателем.

В этом случае нужно обратиться в банк с информацией из реестра и документами о регистрации транспортного средства и попросить убрать автомобиль из залога. Если банк откажет, вы можете обратиться в суд, а с судебным решением - к нотариусу, который исключит запись из реестра.

Что делать, если долг погашен, а запись о залоге осталась

По закону залогодержатель должен направить уведомление о снятии залога в течение трех дней с момента, когда кредит выплачен и залог прекращен. На внесение изменений в реестр нотариусу отводится пять дней, хотя на практике это происходит гораздо быстрее, буквально в течение часа.

Но есть нюанс: сведения вносятся только после оплаты залогодержателем соответствующего нотариального действия. Счет система отправляет оперативно, но оплатить его банк может в течение 14 дней. И если этого не произойдет, заявка снимается.

Соответственно, если банк сообщает, что уведомление направлено, но в РУЗДИ информация о залоге остается активной, нужно уточнить, оплачен ли нотариальный тариф. После того, как денежные средства будут перечислены, изменения в залоговый реестр вносятся незамедлительно.

Если переговоры с банком зашли в тупик, можно обращаться в суд. При этом, если залогодатель материально пострадал из-за действий залогодержателя, например, не смог продать автомобиль, то в исковом заявлении, наряду со снятием залога, можно прописать требование о компенсации упущенной выгоды.

Ответчиком в данном случае должен выступать залогодержатель, не исполнивший предусмотренную законом обязанность направить нотариусу уведомление об исключении сведений о залоге. Если компания-залогодержатель ликвидирована, суд рассмотрит иск в особом порядке, без указания ответчика.

К нотариусу следует обращаться с готовым судебным решением, но сделать это может только тот, кто указан в этом документе. Если это другой человек, нужна нотариальная доверенность.

Какие выписки из РУЗДИ может предоставить нотариус

Есть еще несколько ситуаций, при которых будет полезно обращение к нотариусу. Одна из них - в РУЗДИ скрыты данные о залогодержателе. В ряде случаев такое допускается законом. Получить эти данные можно, запросив расширенную версию выписки из реестра у нотариуса. Но сделать это может только одна из сторон залога, например, залогодатель. Для третьих лиц информация о скрытых залогодержателях становится доступной только по решению суда.

Также расширенная (историческая) выписка может понадобиться, если нужна информация о залогах, которых уже нет в реестре. По закону, такие данные отображаются в РУЗДИ с пометкой "Исключен" только в течение 92 дней после получения нотариусом соответствующей информации. Обратиться к нотариусу за выпиской в этом случае также могут только залогодатель и залогодержатель.

При этом любой человек может получить краткую выписку из РУЗДИ, в которой содержатся данные, доступные при проверке через открытый реестр. За такой выпиской, к примеру, могут обратиться потенциальные покупатели автомобиля. Чтобы иметь дополнительное доказательство того, что перед сделкой информации о залоге не было.

Что делать, если машина была приобретена на торгах или взята в лизинг

Заложенный автомобиль может быть выставлен на торги. Например, когда владелец проходит процедуру банкротства, а также в рамках исполнительного производства или при обращении взыскания на заложенное имущество.

Автоматического погашения залога, как это бывает в случае продажи на торгах ипотечной квартиры, для движимого имущества законом не предусмотрено. Соответственно, нотариусы вносят изменения в РУЗДИ в общем порядке. Либо по уведомлению залогодержателя, к которому должен обратиться новый владелец машины, либо по решению суда.

Если же речь идет о машине, взятой в лизинг, то информацию о ней не стоит подавать в залоговый реестр. Для этого просто нет правовых оснований. Лизинг - это разновидность аренды имущества, и никто из сторон такого договора по факту не является ни залогодателем, ни залогодержателем. Также следует понимать, что лизингополучатель не имеет права передавать полученное авто в залог, так как не является его собственником.

Кроме того, в РУЗДИ не попадает информация о залоге акций, долей ООО и недвижимости. Такие данные фиксируются в других реестрах - реестре акционеров, ЕГРЮЛ и ЕГРН соответственно. А для хранения данных о кредитах без залога существует Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) и бюро кредитных историй (БКИ).