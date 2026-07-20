Как показал себя "Соболь NN" после 10 000 км

Более трех недель назад мы начали ресурсные испытания дизельного полноприводного Соболя NN. Задача – за два месяца проехать 20 000 км, то есть столько, сколько в среднем проезжает автомобиль в России за год.

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Поначалу Соболь NN пугал своими габаритами. Точнее высотой. Когда заезжал на мойку, мойщик указал на бокс для грузовиков. По тенистой аллее, где так мило прокатиться на легковушке, Соболь задевал крышей сомкнувшиеся над головой кроны деревьев.

Однако потом, когда для большого «зверька» было найдено место на стоянке, когда выяснилось, что длина Соболя сопоставима с каким-нибудь полноразмерным кроссовером, когда привычным стало «восхождение» на вершину водительского сиденья, стали яснее вырисовываться преимущества большого и высокого автомобиля.

Не знаем, что для вас важнее: великолепная проходимость автомобиля или его вместительный трансформируемый салон. В Соболе NN эти характеристики неразделимы. Причем они являются величинами переменными. Автомобиль может быть заднеприводным на шоссе и полноприводным на бездорожье, а сиденья заднего ряда можно перемещать вперед-назад, превратить в спальное место или даже полностью демонтировать, получив огромное грузовое пространство.

Испытуемый нами Соболь пробежал более десяти тысяч километров в основном на заднем приводе. Средний расход составил 12,5 литров дизтоплива на 100 км пути. При долговременной езде на скоростях 110-120 км/ч расход поднимался до 14 л/100 км. И такой скоростной режим вполне устраивает этого «лесного зверька» — мотор не надрывается, не гудит коробка передач, не визжат шины. При желании сэкономить на топливе на трассах лучше придерживаться скорости 90-100 км/ч. Так можно удержаться в диапазоне до 10 литров на «сотню». Впрочем, запас хода у автомобиля, особенно при оптимальном скоростном режиме, в любом случае будет внушительным – спасибо большому топливному баку на 80 литров.

С первых километров на Соболе NN чувствуется забота о водителе. Подрессоренное кресло с корректировкой жесткости под вес водителя с широчайшим набором ручных настроек, регулируемая по наклону рулевая колонка, включение двигателя кнопкой «старт/стоп», электромеханический стояночный тормоз с автоматическим растормаживанием, круиз-контроль. Имеется и бесключевой доступ в салон, как у современных иномарок.

Случилось ли что-нибудь за первые тысячи километров нашего пробега? Фактически нет – обычные эксплуатационные нюансы. За все время лишь заменили лампочку правого заднего габарита и батарейку пульта сигнализации — необходимость замены подсказал бортовой компьютер. Извлекли из переднего колеса саморез. Прокол вылечили резиновым жгутом. В остальном Соболь ведет себя безукоризненно. Продолжаем испытание.