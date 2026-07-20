Ждать ли взлета цен на такси из-за дефицита бензина

В "Яндекс Такси" рассказали, будет ли повышаться стоимость поездок на фоне топливного кризиса.

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Несмотря на перебои с бензином и очереди на автозаправках в ряде регионов России, в том числе в Новосибирской области и в Кузбассе, сервис "Яндекс Такси" не фиксирует массового ухода водителей или резкого роста стоимости поездок. Об этом Om1 Новосибирск сообщили в пресс-службе "Яндекс Такси".

При этом в компании признали, что из-за ограничений на отпуск топлива многие таксисты стали проводить на АЗС значительно больше времени, чем обычно. Это сокращает время работы на линии и усложняет выполнение заказов.

– Мы понимаем, что это усложняет их работу и сокращает время на линии, поэтому принимаем меры, – подчеркнули в пресс-службе.

Чтобы помочь водителям быстрее находить заправки с доступным бензином, компания запустила специальную карту с информацией о наличии топлива. Новый сервис появился в приложении "Яндекс Про".

Напомним, ранее мы писали о том, как сотня цистерн поехала спасать Кузбасс от нехватки бензина.